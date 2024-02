Ce que l’on sait de ces nouveaux types de prêts immobiliers avec lesquels l’Etat souhaite aider les Français à devenir propriétaires. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Crédit immobilier : ces nouveaux prêts que compte mettre en place le gouvernement pour favoriser l’accession à la propriété

Afin de pallier à la crise du marché immobilier, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a annoncé le 12 février 2024 son intention de mettre en place « deux nouvelles formes de financement : un prêt « in fine » et un prêt « hypothécaire »« , relaie Le Parisien.

Christophe Béchu d’en dire davantage dans les colonnes du quotidien francilien.

Comme il l’a assuré, « Le principe est simple(…) Vous souscrivez un crédit sur 20 ou 25 ans non pas sur 100 % du prix mais sur 80 %, que vous remboursez classiquement au fil du temps. Les 20 % restants demeurent sous forme d’hypothèque sur lesquels vous ne remboursez que les intérêts et non le capital. Celui-ci ne sera remboursé qu’à la revente. »

En quoi consiste « le prêt « in fine »/ prêt « hypothécaire » ?

Avec le prêt « in fine », l’emprunteur ne remboursera que les intérêts et les frais d’assurance pendant toute la période du prêt. Le capital ne sera en effet restitué qu’à la fin du contrat.

La deuxième mesure proposée par le ministre consiste en un prêt « hypothécaire », permettant d’emprunter une certaine somme à la banque en contrepartie d’un bien immobilier en garantie.

Cette solution, décrite comme simple et efficace par Christophe Béchu, permet aux emprunteurs d’être propriétaires du bien et de son foncier tout en reportant le remboursement d’une partie du capital.

« Le prêt « in fine » ou « hypothécaire » permet selon le ministre, d’obtenir des mensualités plus faibles ou d’emprunter plus pour plus grand ».

Les primo-accédants écartés ?

« Les prêts in fine peuvent parfois être opportuns dans certaines opérations patrimoniales ou d’investissement locatif et très rarement en accession à la propriété », déplore la Fédération bancaire française (FBF) dans une déclaration relayée par Les Échos.

Sans compter que ces prêts hypothécaires paraissent plutôt s’adresser à des particuliers propriétaires d’un bien qu’à des primo accédants.

Le cabinet ministériel semble toutefois vouloir partir de ces dispositifs de financement existants pour « aller plus loin que le prêt « in fine » qui existe », rapporte le journal Les Échos.

A quand l’entrée en vigueur ?

Il faudra attendre d’ici le 26 février prochain pour en savoir plus sur ces nouvelles orientations gouvernementales dont les modalités demeurent encore floues.

Le Ministre prévoit en effet de rencontrer les principaux acteurs du secteur bancaire à cette date.