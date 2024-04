Un basculement pour des millions de couples ! Découvrez cette nouveauté concernant vos impôts 2025 qui pourrait sauver votre couple. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Couples, votre déclaration d’impôts va changer en 2025 : tout ce qu’il faut savoir

Le fisc s’apprête à opérer une modification importante concernant l’imposition des couples. A partir de septembre 2025, près de 20 millions de foyers fiscaux soumis à l’imposition commune basculeront automatiquement vers un nouveau mode de prélèvement à la source : le taux individualisé.

Concrètement, le taux individualisé de prélèvement à la source sera calculé en fonction des revenus propres de chaque membre du couple. Cela veut dire que le conjoint ayant les revenus les plus élevés aura un taux de prélèvement plus important, et inversement. En d’autres termes, « chacun aura un taux personnalisé », peut-on lire dans les colonnes du Particulier.

A quoi faut-il s’attendre ?

L’objectif affiché par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) est de « ne pas surtaxer la personne la moins bien rémunérée du couple« .

Il est important de noter que le montant total du prélèvement à la source restera le même, que vous optiez pour le « taux personnalisé du foyer » ou le taux individualisé. En effet, le fisc continuera de ponctionner chaque mois le même montant sur vos revenus.

« Mais ce montant, explique MoneyVox, est réparti de façon plus proportionnelle avec le taux individualisé, en cas d’écart prononcé de revenus dans le couple. »

Où faire la demande ?

Néanmoins, les couples qui le souhaitent pourront opter pour le maintien du taux unique d’imposition. Cette option est ouverte à tous les couples soumis à l’imposition commune, quel que soit leur niveau de revenus.

Pour bénéficier de cette option, les couples devront en faire la demande auprès de l’administration fiscale. La demande pourra être effectuée en ligne pour les foyers fiscaux disposant d’un accès internet. Pour les autres, elle pourra être faite par courrier, au guichet des centres des finances publiques ou par tout autre moyen mis à disposition par l’administration.

Le taux unique s’appliquera alors au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande. L’option pour le taux unique est reconduite tacitement chaque année, sauf si vous faites une demande de dénonciation.

Si vous êtes un couple concerné par ce changement, il est important de simuler les deux options (taux personnalisé et taux individualisé) pour déterminer laquelle est la plus avantageuse pour votre situation. Vous pouvez le faire en ligne sur le site web des impôts ou en faisant appel à un professionnel.