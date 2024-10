Compteur Linky : attention, Enedis vous a l’œil ! Voici comment il contrôle les clients fraudeurs

Enedis surveille votre consommation : découvrez comment détecte-t-il les fraudes sur le compteur Linky. Explications.

publicité

Un phénomène qui gagne en puissance…

Le distributeur d’électricité serre la vis aux foyers voleurs d’énergie. Selon Enedis, le nombre de compteurs Linky trafiqués atteint déjà la barre des 100 000.

Face à ce fléau, qui gagne de plus en plus en ampleur, le gestionnaire du réseau électrique a décidé de prendre les choses en main.

Dans ce sens, Enedis a formé plusieurs centaines d’agents, soit près de 250 agents, pour repérer à distance les Linky trafiqués.

publicité

Un fraudeur qui « joue les ingénues »

Au moindre soupçon, des équipes se mobilisent directement sur place afin de « remettre le matériel aux normes. Les voleurs devront eux rembourser l’électricité« , peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Dans un pavillon à Bussy-Saint-Georges (en Seine-et-Marne), deux agents d’Enedis ont repéré un client fraudeur. « Visiblement, votre appareil a fait l’objet de modifications. », leur déclare sans filtre Thomas.

« Je ne comprends pas, ça fait un an qu’on habite ici, on n’a touché à rien. », tente de lui dissuader les propriétaires des lieux.

« On appelle ça un shunt, ou une dérivation, abonde son collègue Dimitri en leur montrant le câble métallique posé sur le compteur intelligent. Ça permet d’utiliser l’électricité du réseau et de l’injecter directement dans l’habitation sans passer par la case consommation. On paye moins cher ses factures, mais c’est totalement illégal et surtout très dangereux. », précise ce dernier, comme raconté dans les colonnes du Parisien.

« Le matériel installé n’est en général pas du tout dimensionné pour recevoir de telles intensités de courant », explique cet agent d’Enedis. Non seulement, il y a des risques de courts-circuits, mais aussi d’incendies.

Une vaste campagne de contrôle et de régularisation s’effectuera auprès de 500 usagers soupçonnés de fraude au compteur.

5 régions sont concernées, à savoir « Île-de-France, Auvergne – Rhône-Alpes, Grand Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’Occitanie. »

« Les clients concernés seront informés par courrier de l’identification de la fraude, ainsi que de l’organisation d’une visite d’un technicien Enedis, chargé de remettre leur installation en conformité à leurs frais », précise un communiqué de l’entreprise. Chaque visite coûtera 530 €.

Une fois effectué, les consommateurs seront informés « de la quantité d’électricité indûment consommée qui leur sera facturée ».

Risque de coupure…

« En cas de refus du client tardant à donner l’accès au compteur après la réception du courrier d’information valant mise en demeure, (l’entreprise) procédera (immédiatement) à la coupure de l’accès du client au réseau public de distribution d’électricité, 10 jours après l’envoi du courrier ».