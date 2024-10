Zoom sur ces frais bancaires prélevés en douce sur votre compte ! Les clients ne s’en rendent généralement pas compte ! Pensez à vérifier et à scruter vos relevés bancaires.

publicité

Comptes bancaires : ces frais annexes que votre banque prélève à votre insu

Si la pratique légale, elle est souvent méconnue des clients de la banque. Effectivement, il y a des établissements bancaires qui n’hésitent pas à appliquer des pénalités discrètes sur les comptes des clients qui ne font pas suffisamment usage de leur carte bancaire.

Vous pensez votre argent à l’abri sur votre compte parce que vous ne le touchez pas ? Attention, ce n’est pas toujours le cas. Détrompez-vous !

La banque se permet d’y prélever chaque mois quelques modiques sommes dessus… 5 euros ici, 3 euros là… Sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Mais ces petites sommes finissent un jour ou l’autre par faire la différence.

publicité

Les banques sont bel et bien dans leurs droits. En effet, ces frais qui passent (pour la plupart) inaperçus aux yeux des clients sont bien mentionnés dans les contrats. Ce n’est toutefois pas une fatalité, car vous avez le choix !

Pour ne pas voir votre compte ponctionné régulièrement, vous n’avez tout simplement qu’à respecter la condition d’activité. Dans le cas contraire, des frais vous sont appliqués en cas d’inactivité de votre carte.

Cela pour dire qu’il faut rester attentif aux petites lignes de votre contrat lors de l’ouverture d’un compte. De nos jours, plusieurs enseignes « facturent des frais en cas de non-utilisation de la carte bancaire » pendant un laps de temps donné.

Dès lors que la carte bancaire n’est pas sollicitée « au moins une fois par mois, des frais sont automatiquement facturés au titulaire du compte ».

Ces 3 grandes banques concernées

Si vous êtes clients des trois banques en lignes suivantes, alors vous êtes concernés : BoursoBank, Fortuneo et Hello bank !.

« Chez BoursoBank, par exemple, les frais d’inactivité vont de 5 euros par mois pour la formule Visa Welcome à 9 euros par mois avec Visa Ultim, si un paiement par CB n’est pas effectué dans le mois », rapporte Ouest France.

« Fortuneo facture 3 euros par mois sur son offre MasterCard Fosfo et 9 euros par mois avec MasterCard Gold », peut-on y lire.

Chez Hello bank !, si vous ne réalisez « aucun paiement ou retrait » dans le mois, des pénalités « de 3 euros par mois » s’appliqueront automatiquement sur le package Hello One.

Seule exception…

BoursoBank fait toutefois exception pour les clients disposant d' »une carte bancaire PVC en version dématérialisée ».