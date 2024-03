Fin mars : Dernière chance de vider votre compte courant ! On vous détaille tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Le compte courant, ce qu’il faut comprendre.

Le compte bancaire, et plus précisément le compte courant, sert à « gérer ses dépenses et ses rentrées d’argent au quotidien » tout en ayant la possibilité de détenir une carte bancaire pour effectuer ses transactions. Le compte bancaire simple ou individuel est le type de compte courant le plus utilisé.

Comme le souligne le site lesfurets.com, « il existe en France plusieurs types de comptes bancaires », tels que le compte joint, le compte indivis ou encore le compte associé.

Si le Livret A rencontre un franc succès auprès des Français, c’est toujours sur leur compte courant que les Français conservent la majeure partie de leur argent.

publicité

« A fin 2023, le montant de cash en sommeil sur les comptes courants des Français a atteint 568 milliards d’euros, dépassant ainsi de façon significative les avoirs cumulés des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) à la même période », peut-on lire sur le site optifinance.net.

Il est certes pratique, mais le problème du compte courant en France, c’est qu’il n’est pas rémunéré.

De plus, il engendre des frais de tenue de compte, des frais d’incidents (agios, commission intervention, frais de rejets de prélèvements,…) et la cotisation de la carte bancaire. Sans compter l’inflation qui grignote le pouvoir d’achat des sommes qui y sont déposées.

Seule exception : les banques en ligne comme Fortuneo qui ne facturent aucun frais.

Compte courant : Le fisc vous donne jusqu’à fin mars pour vider votre épargne

Outre la somme d’argent qui vous sera utile pour passer le mois, il reste dommage de laisser votre argent dormir sur un compte courant qui ne rapporte pas.

Pour cela, le fisc incite les particuliers à vider leur compte courant avant la fin du mois de mars pour le transférer vers un produit d’épargne rémunéré, comme le Livret A (porté à 3% net jusqu’en 2025). Ce placement sans risque offre l’avantage d’une disponibilité immédiate des fonds.

Gare à cette fameuse règle.

Que vous optiez pour le Livret A ou le LEP (si vous y êtes éligible), il est important de comprendre la « règle des quinzaines« . Le mois est divisé en deux périodes : du 1er au 15 et du 16 au 30/31.

Seuls les dépôts effectués en début de quinzaine génèrent des intérêts dès le lendemain. Gardez en tête que « toute quinzaine qui n’est pas complète ne vous rapportera pas des intérêts ».

Cette erreur à ne surtout pas commettre…

Pourquoi avant la fin du mois de mars ? Tout simplement parce que si vous attendez le mois suivant, cela va retarder de 15 jours le rendement sur votre épargne.