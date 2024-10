Cette mauvaise nouvelle concernant les comptes à terme ! Les bonnes affaires, arrivent-elles à leur terme ? On vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de notre article.

Les CAT, un « placement garanti sans risque »

Face à l’inflation, les Français ont commencé à revoir leurs habitudes. Beaucoup se sont mis à troquer leurs comptes courants qui ne leur rapportent rien pour des supports rémunérateurs.

C’est le cas des comptes à terme, très plébiscités pour leurs rendements intéressants, surtout « pour les épargnants dont les livrets réglementés sont remplis à ras bord (Livret A et LDDS). » Et en plus, il s’agit d’un « placement garanti sans risque ».

Les comptes à terme (CAT) est une solution qui consiste à bloquer une somme d’argent pendant une durée déterminée, pouvant aller « de plusieurs mois à plusieurs années, en échange d’un rendement brut proche du taux d’intérêt émis par la BCE« .

Points forts du compte à terme.

Au moment de signer le contrat, vous connaissez déjà « le montant minimum et maximum que vous pouvez déposer », la durée du CAT (3 mois à 5 ans), le taux d’intérêt qu’il va générer (taux fixe, taux progressif prévu à l’avance, taux variable).

Il en va de même pour le « mode de calcul de la rémunération et les dates de paiement des intérêts et autres conditions éventuelles (souscription à d’autres produits d’épargne couplés : avec un plan épargne logement par exemple), peut-on lire sur le site tf1info.

Seule contrainte : la liquidité. Si vous retirez vos fonds avant la fin du contrat, des pénalités peuvent s’appliquer.

Compte à terme : les bonnes affaires ne risquent pas de durer, les prévisions des experts

Actuellement, le pic de rémunération est autour de 3,98% en moyenne. Toutefois, il ne risque pas de tenir longtemps.

« Les taux des livrets bancaires et dépôts à terme sont orientés à la baisse avec la diminution des taux directeurs des banques centrales », précise l’économiste Philippe Crevel.

Rappelons-que la BCE a abaissé, une seconde fois depuis juin, « son principal taux directeur de 0,25 point. »

Quelle est la bonne conduite à tenir aujourd’hui ?

Si vous envisagez d’ouvrir un CAT, lancez-vous dès aujourd’hui, profitant des taux élevés, en vue de « figer » votre taux pour les années à venir puisque celui-ci demeurera « le même jusqu’à son échéance ».

Monabanq propose un taux progressif qui peut aller jusqu’à « 3,80% pour un placement sur 5 ans » tandis qu’Hello Bank ! affiche un CAT à 3,35% sur seulement 6 mois, et 3,58% chez Klarna.