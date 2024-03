Comment retrouver vos bulletins de retraite perdus

Si certains de vos bulletins de salaire restent introuvables, voici les solutions permettant de les récupérer. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Peut-on contraindre son employeur à fournir à nouveau des bulletins de paie ?

Comme souligné par le quotidien régional Ouest France, bon nombre de retraités égarent leur bulletin de salaire à l’approche de leur départ à la retraite.

Rappelons que ces documents sont primordiaux pour faire valoir vos droits à la retraite. Que vous l’ayez en version papier ou numérique, il est crucial de les conserver précieusement.

Retenez que vous n’êtes pas en droit de forcer votre ancien employeur à vous fournir vos vieux bulletins de paie. « Le salarié qui a perdu sa fiche de paie peut demander un double à l’employeur, mais aucune disposition légale n’oblige l’employeur à le transmettre », précise le site du service public.

publicité

De plus, l’employeur n’est contraint de détenir le double de vos fiches de paie dans ses locaux que durant cinq années seulement. Il vous revient à vous seul d’y faire attention.

Peut-on demander de l’aide à l’assurance retraite ?

L’Assurance retraite peut toutefois venir à votre rescousse. « Des recherches peuvent être lancées auprès de nos archives employeurs. En effet, toutes les déclarations annuelles de données sociales faites par les employeurs sont conservées par l’Assurance retraite », précise l’organisme.

Vous pouvez également vous adresser à l’Urssaf pour récupérer vos données. Envoyez une demande par courrier postal et joindre une copie de votre pièce d’identité.

Quelle alternative pour les plus étourdis d’entre nous ?

Pour éviter aux plus étourdis de s’arracher les cheveux, optez pour la solution des coffres-forts électroniques.

D’ailleurs, la tendance explose chez les entreprises françaises ! Stockez-y vos fiches de paie en toute sécurité et accédez-y à vie. Fini les soucis pour retrouver vos documents !

Ce service qui « vous informe au bon moment de toutes les démarches à réaliser pour préparer votre demande »

Pour préparer au mieux votre départ, l’Assurance retraite offre un accompagnement en ligne intitulé « Mon agenda retraite ». Ce service gratuit « vous (permet) d’être informé au bon moment de toutes les démarches à réaliser pour préparer votre demande », explique l’organisme.

En vous y inscrivant, « vous recevez des informations personnalisées sur la retraite par courriel 5 ans, 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 1 an, 10 mois, 6 mois et 5 mois avant votre date de départ à la retraite. »

Comme indiqué sur le site de l’organisme, « vous pouvez vous inscrire à Mon agenda retraite 5 ans avant votre départ à la retraite(…) Remplissez en quelques clics le formulaire d’inscription. »