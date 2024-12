« Comment j’ai réduit sur mes impôts de 1000 € grâce à ce placement »

Si vous souhaitez réduire vos impôts en 2025, cela reste encore possible. Mais pour cela, vous devez agir d’ici au 31 décembre 2024. Sinon, il va être trop tard. Découvrez comment profiter de l’un des dispositifs de défiscalisation proposés par l’État pour faire baisser vos impôts de 1000 euros. Rassurez-vous : c’est tout à fait légal !

Pour faire baisser votre revenu imposable, il vous suffit de verser de l’argent sur un PER ou plan d’épargne retraite.

Vous profitez de ce qu’on appelle « une déduction fiscale » en échange du fait d’accepter le blocage de votre argent jusqu’à votre retraite.

Autrement dit, « investir sur un PER fin 2024 peut faire baisser – fiscalement parlant – vos ressources 2024… et vous assure in fine de diminuer votre impôt 2025 à payer sur les revenus 2024 », nous apprend le site spécialisé MoneyVox.

La déduction fiscale du PER n’est bénéfique qu’aux contribuables. Profiter de ce dispositif n’est pas aussi intéressant si vous n’êtes pas imposable.

Il est important de peser le pour et le contre. Il faut savoir que cet avantage fiscal augmente en fonction de votre taux d’imposition ou votre taux marginal d’imposition, ou TMI.

C’est le taux marginal d’imposition sur la tranche de revenus la plus élevée qui compte pour calculer l’avantage fiscal lié à votre versement PER.

Ce sont notamment les « ménages figurant dans les « tranches supérieures », de 30% à 45% » qui sont davantage favorisés.

Une importante baisse d’impôts.

Un contribuable célibataire qui vit seul avec 40 000 € de revenu imposable par an se trouve dans la tranche à 30%. Celui-ci verse 1 000 € sur un PER.

Il voit ainsi son revenu imposable ramené à 39 000 € grâce à ce dispositif. Étant donné qu’il est imposé à 30%, il économise 300 € sur l’impôt à payer en 2025 (30% de 1 000 €).

L’économie réalisée est beaucoup plus faible (théoriquement 110 €) pour un TMI de 11%. Au contraire, elle sera plus élevée ( à hauteur de 410 ou 450 €) si le TMI va au-delà des 40%.

La déduction fiscale offerte par le PER a une contrepartie : à la retraite, les sommes que vous retirerez de votre plan seront soumises à l’impôt sur le revenu (IR), qu’il s’agisse d’un versement en capital ou d’une rente viagère. On parle alors d’un « report d’imposition ».

Vous restez gagnant, car à la retraite, vous aurez certainement une baisse de vos revenus, et par conséquent, une plus faible imposition.

Attention, à ce détail !

Si vous n’êtes pas imposable, il est préférable d’étudier d’autres options d’épargne, comme l’assurance vie, les livrets ou encore le PEA…. Le mieux, c’est de ne pas choisir la déduction fiscale.