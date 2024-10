Jusqu’où pouvez-vous prétendre avec la retraite complémentaire ? Découvrez le montant maximum que vous pouvez toucher. Son système de plafonnement des cotisations n’est pas toujours bien connu des principaux concernés. Décryptage.

Qu’est-ce que le régime Agirc-Arrco ?

Le régime Agirc-Arrco est le système de retraite complémentaire prévu pour les salariés du secteur privé.

Les cotisations versées tout au long de leur vie active leur permettent de profiter des droits à une pension complémentaire, qui vient s’ajouter à la pension de base versée par la Sécurité sociale au moment de la retraite.

Ces cotisations seront ensuite converties en points de retraite. À votre départ à la retraite, ces points seront convertis en pension de retraite.

Éléments déterminants du calcul de la pension de la retraite complémentaire.

Le montant de votre retraite complémentaire Agirc-Arrco tient à la fois compte du nombre de points accumulés durant votre carrière ainsi que de la valeur de service du point (fixée chaque année). Il est actuellement de 1,4159 euros.

Par exemple, 1000 points correspondent à une pension complémentaire annuelle de 1415,90 euros bruts (soit 117,99 euros bruts par mois) pour 2024.

Il est également à noter que le nombre de points Agirc-Arrco est calculé en fonction du montant de votre salaire.

Deux paliers de salaire et des taux de cotisation différents.

Il y a en effet deux paliers de salaire, chacun avec un taux de cotisation différent : un taux pour les salaires inférieurs à 46 368 euros et un autre pour ceux compris entre 46 368 et 370 944 euros.

Pour le premier palier, c’est un taux de cotisation de 7,87% (3,15 % pour la part salariale) et pour le second, un taux plus élevé y est appliqué : 21,59% (8,64 % pour la part salariale).

Combien pouvez-vous toucher en retraite complémentaire ? Existe-t-il un plafond à ne pas dépasser ?

Il n’y a pas de limite théorique à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, mais le montant des cotisations annuelles est plafonné.

Ce plafond limite donc la somme totale qui peut être convertie en points de retraite et, par conséquent, le montant de votre pension.

Pour calculer vos cotisations Agirc-Arrco, on utilise le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

Il y a deux tranches : jusqu’à 1 PASS et entre 1 et 8 PASS. En 2024, le PASS étant de 46 368 euros, vous ne pouvez donc pas cotiser sur plus de 370 944 euros par an (8 fois le PASS), soit 30 912 euros bruts par mois.

Ce plafond limite donc le nombre de points que vous pouvez gagner et, par conséquent, le montant de votre future retraite.