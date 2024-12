Découvrez la pension de retraite que touche une personne qui a été professeur des écoles toute sa vie. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Quelques généralités à comprendre.

Rappelons que le régime de retraite des professeurs des écoles est constitué à la fois d’une pension de base servie par l’État et d’une pension complémentaire versée par la RAFP.

Lorsque l’on parle de professeur des écoles, on fait généralement allusion à l’exercice du métier d’enseignant en école primaire, nous rappelle le site Ma nouvelle vie par Groupama.

Un métier parmi les plus pratiqués dans l’Hexagone

En France, les métiers de l’enseignement comptent parmi les professions plus pratiquées en France.

En 2022-2023, près de 854 000 enseignants exerçaient dans les établissements scolaires, dont 370 500 dans le premier degré (maternelle et élémentaire) et 483 200 dans le second degré (collèges, lycées professionnels, lycées d’enseignement général et technologique, établissements régionaux d’enseignement adapté).

Combien gagne un ancien professeur des écoles à la retraite ? « Voici le montant de ma pension »

Combien touche un enseignant à la retraite ? « La retraite moyenne brute d’un enseignant titulaire du public du 1er degré (polypensionné/monopensionné) parti en 2021 s’élève à 2 542 euros », selon le panorama statistique des personnes de l’enseignement scolaire 2022-2023 dévoilé par le ministère de l’Éducation nationale.

Il ne s’agit que d’un montant moyen sachant que les carrières et parcours de vie peuvent varier les uns des autres.

Le polypensionné est la personne qui perçoit une retraite à partir de plusieurs régimes différents, en plus de celui de la fonction publique. Le montant de la pension ne peut toutefois pas être inférieur au minimum de vieillesse garanti.

La pension des enseignants du 2e degré (collège et lycées) dépasse celle de ceux du 1er degré. Ils gagnent jusqu’à « 2 715 euros bruts en moyenne, pour un départ en 2021 », peut-on lire sur le site Ma nouvelle vie par Groupama.

Conditions pour prétendre à une retraite à taux plein

Pour obtenir une retraite à taux plein et par conséquent la pension la plus élevée possible, il faut obligatoirement justifier « entre 168 et 172 trimestres travaillés.»

Si vous n’avez pas assez de trimestres pour une retraite à taux plein, vous pouvez « travailler jusqu’à 67 ans pour annuler la décote et augmenter le montant de votre rente. »

«Le montant maximum de votre pension correspond à 75 % du traitement indiciaire brut détenu pendant au moins 6 mois avant le départ à la retraite.», est-il par ailleurs souligné.