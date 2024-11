Découvrez à partir de quel revenu mensuel peut-on commencer à figurer parmi les 50 % des Français les plus riches ?

Toujours pas d’amélioration du pouvoir d’achat des Français selon le Cese !

« Les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 % en France en octobre sur un an, précise l’Insee le 31 octobre dernier, après 1,1 % en septembre, une « quasi-stabilité » d’après l’Institut.

Mais en matière du pouvoir d’achat, force est de constater que « les effets de l’inflation se font toujours sentir », précise le Conseil économique, social et environnemental.

Selon un rapport du Cese, près de 50% des Français voient leur pouvoir d’achat limité aux besoins de base, et ce, malgré la baisse de l’inflation.

« Cette tendance n’efface pas sur le budget des ménages les effets d’une inflation qui n’avait pas été observée depuis les années 1980, note la rapporteuse Claire Thoury. Elle se fait toujours sentir aujourd’hui, alors que 32 % des Français disent que leur pouvoir d’achat ne couvre que leurs besoins essentiels. », relaie Challenges.

« On observe qu’il y a des différences notables selon les situations professionnelles ou en fonction des différents types de foyers, voire selon les territoires dans lesquels on habite. », poursuit la rapporteuse.

Ces profils les plus en difficultés

« Ceux qui estiment subir ces inégalités plus que la moyenne sont surreprésentés parmi les familles monoparentales, les ouvriers, les habitants des DROM, les familles avec trois enfants et plus ou encore les Français avec un niveau de diplôme inférieur au bac », énumère ce rapport du Conseil économique, social et environnemental.

45 % des Français disent se retrouver dans « une situation financière inconfortable ». Un chiffre « très préoccupant », souligne le Cese.

Combien gagne la moitié des Français les plus aisés ?

Selon l’Insee, les 10 % des Français les plus modestes touchent moins 12 290 € par an et, en moyenne, 8 820 € de revenus (salaire et toutes formes de prestations sociales ou de pensions de retraite comprises).

Vous faites, par contre, partie des 50 % des Français les plus riches si vous gagnez un revenu de 1931 euros par mois.

Alors que le Français moyen dispose de 2 217 euros par mois, les 10% les plus riches touchent en moyenne 3 490 euros pour un célibataire.

Les 1% les plus aisés touchaient en moyenne plus de 10 000 euros pour une personne seule.

À partir de quand est-on considéré comme étant riche en patrimoine ?

« On définit la richesse comme un décalage par rapport aux classes moyennes », souligne Anne Brunner, directrice des études de l’Observatoire des inégalités.

Dans une nouvelle étude, l’Observatoire qu’il faut percevoir « un peu moins de trois smics par mois pour être considéré comme riche ».

« Les riches en revenus sont aussi les riches en patrimoine », particulièrement en immobilier, indique Anne Brunner.

On est riche en patrimoine à compter « de 531 000 €, soit 3 fois le patrimoine médian« , ajoute-t-elle.