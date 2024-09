Combien faut-il pour bien vivre à deux à la retraite ? Voici le montant idéal en 2024

Quelle pension un couple a-t-il vraiment besoin de toucher pour vivre une retraite confortable en 2024 ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous fait le point sur la question à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pension moyenne touchée par les 17 millions de retraités en France

Dans l’édition 2023 de son panorama annuel sur les retraités et les retraites, la Drees révèle que les « 17 millions de retraités touchent en moyenne 1 531 € brut, soit 1420€ net de pension mensuelle ».

Ces 17 millions de retraités sont repartis comme suit : « 14, 9 millions de retraités du régime général, 3,7 millions d’assurés de la fonction publique,

2,3 millions de retraités de la MSA (salariés et exploitants agricoles), 1 million provenant du régime spécial et 500 000 retraités d’un régime de profession libérale », détaille le site La retraite en clair.

« En prenant en compte les réversions, versées le plus souvent aux veuves, plus de 18 millions de personnes touchaient une pension de retraite à la fin 2021. », peut-on lire sur le site vie-publique.fr.

Cela correspond à 1 personne sur 4 en France, soit « un peu plus de 25 % de la population française ».

Un niveau de vie légèrement supérieure à celle de la population générale

Le niveau de vie médian des retraités dépasse de peu celui de l’ensemble de la population.

Leur baisse de leurs revenus est souvent « contrebalancée » par le fait qu’ils n’ont « plus des enfants à charge et davantage de revenus du patrimoine.« , est-il expliqué.

Le montant moyen de la pension de retraite par mois perçu par les assurés suffit-il pour vivre décemment en 2024 ?

Ce n’est toutefois pas le cas de tout le monde !

Il faut croire que non quand on sait qu’ » à l’heure actuelle, c’est plus une personne âgée, une personne retraitée, [qui vole] sa plaquette de beurre, son morceau de fromage, sa tranche de jambon, des produits basiques qui connaissent une petite hausse”; confiait en 2022, Ludovic Jouard, directeur d’un magasin E.Leclerc à Saint-Maur (Indre).

Combien faut-il pour bien vivre à deux à la retraite ? Voici le montant idéal en 2024

Pour un retraité célibataire, le montant de la pension idéale s’élève à 2 600 € bruts par mois. Un couple de retraités a, quant à lui, besoin de 5 200 euros bruts par mois pour espérer vivre confortablement.

Comparé à la réalité, ce montant indiqué correspond au double des pensions généralement perçues par les assurés. Il faut par conséquent 1 000 € de plus sur la pension moyenne actuelle pour parvenir à cet idéal. Il n’est pas évident de l’atteindre.