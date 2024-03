Avant de choisir votre assurance vie, il faut comprendre comment votre profil de risque peut influencer votre allocation ? Et comment choisir la meilleure allocation en fonction de votre profil de risque ?

Qu’est-ce que le profil de risque ?

Le profil de risque dans l’assurance-vie désigne le niveau de tolérance d’un individu aux risques liés aux placements financiers associés à son contrat.

Ce profil est déterminé en fonction de divers facteurs tels que l’âge, la situation financière, les objectifs d’investissement et la propension à prendre des risques (il faut savoir que les fonds sont exposés à un risque de perte en capital avec les actions, les obligations et les taux).

De votre profil dépendra directement votre allocation. La diversification tient un rôle clé dans la répartition des actifs de votre contrat d’assurance vie. Il existe généralement 4 grandes catégories de profils d’investisseurs : les prudents, les équilibrés, les dynamiques et les offensifs.

Chaque profil correspond à un niveau de risque spécifique. Lors de la sélection des fonds pour votre allocation, il est essentiel de prendre en compte votre profil rendement/risque, plutôt que de se fier uniquement à l’analyse des performances passées.

Choisir l’allocation idéale pour votre assurance-vie: recommandations d’un expert

Il existe une échelle de risque sur 7 niveaux. Le niveau 1 représente le risque et le potentiel de rendement les plus bas, tandis que le niveau 7 correspond aux plus élevés.

L’objectif de l’allocation est d’aligner le niveau de risque sur le profil de l’investisseur. Chaque profil correspond à un niveau de risque spécifique.

Le profil prudent présente un niveau de risque allant de 1 à 3, tandis que le profil équilibré se situe entre 4 et 5. En revanche, les profils dynamiques et offensifs affichent un niveau de risque compris entre 5 et 7.

Le profil prudent :

Objectif : Assurer une diversification de l’épargne tout en priorisant la sécurité.

Durée de placement recommandée : 3 ans.

Niveau de risque : 1-3

Le profil « prudent » minimise les risques dans les placements pour assurer une grande sécurité. Une part importante est investie dans des fonds en euros, pour un rendement garanti total ou partiel. C’est le profil le moins risqué pour réaliser des projets en toute sécurité.

Primonial Portfolio Solution propose une allocation de 60 % dans des fonds en euros, et de 40 % dans des unités de compte présentant un risque limité (SRRI3 et 4) et non garanties en capital.

La part en unités de compte est utilisée pour diversifier et rechercher des rendements avec un faible risque.

Le profil équilibré :

Objectif : Bénéficier des opportunités du marché avec une certaine prise de risque.

Durée de placement recommandée : 5 ans.

Niveau de risque : 4-5

L’investisseur est prêt à voir son investissement évoluer à la hausse ou à la baisse pour obtenir de meilleures performances à moyen terme (au moins cinq ans).

50 % des fonds sont placés dans des fonds en euros et 50 % dans des unités de compte à risque maîtrisé (majoritairement SRRI 4 et 5) et non garantis en capital. La diversification est effectuée sur les classes d’actifs et les zones géographiques.

Le profil dynamique.

Le profil dynamique a pour objectif de valoriser l’épargne sur le long terme avec une prise de risque importante. La durée de placement recommandée est de 7 ans et le niveau de risque : 5-6

Ce profil est généralement adopté par des investisseurs plus jeunes ou des connaisseurs des marchés financiers. 30 % des fonds sont investis dans des fonds en euros et 70 % dans des unités de compte à risque élevé (SRRI 5 et 6) et non garantis en capital.

La majorité de l’allocation est orientée vers des fonds actions, qui sont des moteurs de performance à long terme, mais présentent un risque de perte en capital.

Le profil offensif

Le profil offensif vise à maximiser la valorisation de l’épargne à long terme, peu importe le risque. La durée de placement recommandée est de 7 ans et le niveau de risque : 5-6.

Les épargnants qui sont prêts à prendre davantage de risque et disposant d’un horizon de placement à long terme, le profil offensif est une option. Ce sont 90 % du portefeuille qui est investi dans des unités de compte.

Les fonds en euros ne représentent que 10 % du portefeuille, complétés par 10 % dans des fonds immobiliers.

Les 80 % restants sont investis dans des unités de compte à risque élevé (SRRI 5 et 6) et non garantis en capital, principalement dans des fonds actions, avec un potentiel de performance à long terme mais présentent un risque de perte en capital élevé.