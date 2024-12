Taxe 100€ chien, taxe 10€ oiseau… Est-ce vrai : y aura-t-il réellement une taxe sur les animaux de compagnie en France ? La réponse ici.

Cette rumeur de longue date finira-t-elle par voir le jour ? La taxe sur les animaux de compagnie est de retour sur le devant de la scène.

L’idée n’est pas assez folle puisqu’elle s’inspire d’impôts existants déjà chez nos voisins. C’est le cas de l’Allemagne ou de la Suisse.

Comme expliqué sur le site sudouest.fr, « les propriétaires de chiens allemands et suisses doivent s’acquitter d’une taxe annuelle » au titre de leurs animaux de compagnie. Son montant varie selon plusieurs facteurs, à savoir « leur commune de résidence, le nombre d’animaux ainsi que leur race ».

Le coût de l’impôt est davantage élevé pour les catégories de chiens « considérées comme potentiellement dangereuses ». La taxe peut atteindre « jusqu’à 1000€ par an » dans de nombreuses villes. « À Berlin, par exemple, avoir un chien coûte 120€ par an, 180€ pour deux chiens », relaie le site.

En Suisse, cette taxe sur animaux de compagnie oscille entre « 106 et 212€ ». « Tous les chiens de Suisse et leurs détenteurs sont répertoriés. Les communes enregistrent également les déménagements, les changements de propriétaire ou encore le décès des chiens », précise le site ch.ch.

À noter que la taxe ne concerne pas les chiens guide d’aveugles, les chiens de sauvetage ou encore certains chiens de bergers.

Les propriétaires de chiens au chômage ou ceux à faible revenu peuvent en être exemptés. Cette exonération vaut aussi pour « les chiens guide d’aveugles, les chiens de sauvetage et les chiens de bergers ».

Chien à 100€, oiseau à 10€ : ce qu’il en est vraiment de cette future taxe sur les animaux de compagnie

En France, une taxe sur les chiens avait d’ores et déjà été en vigueur jusqu’en 1971. Sous Napoléon III, cet impôt « variait entre 1 et 2 francs en fonction de la taille de l’animal » avant d’être supprimé par Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre de l’Économie et des Finances durant la présidence de Georges Pompidou.

Un Berlinois, propriétaire de chiens, rencontré par l’équipe de France Info, estime cette taxe justifiée. Qu’en penseraient les Français si une nouvelle taxe sur les animaux de compagnie était instaurée, avec des tarifs de 100€ par chien, 80€ par chat, 10€ par oiseau ou même 1€ par poisson ?

Les internautes réagissent en masse…

« Taxe stupide, il faut faire payer uniquement les propriétaires indisciplinés », « N’importe quoi !!! Cela va engendrer encore plus d’abandons »,

« Les SDF ne paieront jamais cet impôt, sans compter certains cas sociaux qui seront exonérés de cette taxe !! Encore une fois, les salaires moyens vont être taxés !! Et s’ils font comme en Allemagne, les propriétaires de canidés catégorisés vont payer encore plus cher 🤬🤬🤬 ! J’ai honte de ma France… », « Et si on nous taxait aussi sur l’air qu’on respire ! En voilà une idée qu’elle est bonne ! », pouvait-on lire dans le fil des commentaires.