Chèque énergie pour tous ces Français grâce à ce nouveau service en ligne, ce qu’il faut savoir

Vous pouvez toucher un chèque énergie cet automne pour alléger vos factures d’énergies. Découvrez si vous êtes éligible et comment faire votre demande. On vous aide à y voir plus clair.

5,6 millions de ménages bénéficient de ce dispositif chaque année

Le dispositif de « chèque énergie est versé chaque année aux foyers les plus modestes pour les aider à payer leurs factures d’électricité, de gaz ou encore de fioul domestique« , rappelle le site du Service public. Ils sont au nombre de 5,6 millions de ménages bénéficiaire pour chaque campagne.

La campagne d’envoi automatique pour l’année 2024 a pris fin le 25 avril dernier. Exceptionnellement, un nouveau guichet a été ouvert depuis le 4 juillet.

Ce service permet, jusqu’à décembre prochain, aux Français concernés de réclamer leur chèque énergie.

Qui sont concernés par ce chèque énergie cet automne ?

Il s’agit surtout des « ménages dont la situation a évolué en 2022 et qui n’ont pas reçu de chèque énergie », soit des foyers « éligibles au dispositif cette année au titre de leur situation en 2022 (revenus déclarés à l’administration fiscale en 2023 et composition du ménage), et qui n’étaient pas éligibles l’année dernière », est-il décrit sur le site officiel de l’administration française.

Ce portail s’ouvre donc aux « jeunes qui sont entrés dans la vie active ; les ménages dont les revenus ont baissé entre 2021 et 2022 ainsi que les ménages qui ont connu une naissance en 2022« . Si vous en faites partie, vous pouvez toucher entre 48 à 277 € par an selon votre situation.

Pourquoi cette aide dont le versement censé se faire de façon automatique ne l’est plus cette année ?

« La suppression totale de la taxe d’habitation sur la résidence principale depuis le 1er janvier 2023, est-il expliqué sur service-public.fr, a empêché un établissement mécanique d’une nouvelle liste de bénéficiaires du chèque énergie pour 2024″.

« Il a ainsi été décidé que les ménages qui ont bénéficié du dispositif en 2023 recevraient aussi un chèque énergie en 2024, afin notamment de conserver le caractère automatique de l’envoi des chèques énergie. », peut-on y lire.

Ceux qui estiment avoir reçu un chèque d’un montant trop faible peuvent même effectuer une demande de réévaluation sur ce service en ligne.

À quoi peut-il servir d’autres ?

Ce chèque permet aussi de régler les charges d’énergie des résidents en Ehpad ou en logement-foyer. De même que « certains travaux de rénovation énergétique dans votre logement « .

Le chèque énergie vous aide aussi à payer les « charges récupérables incluant des frais d’énergie quittancées pour l’occupation d’un logement scocial ».