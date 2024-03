Chèque énergie : la date limite approche, n’oubliez pas de l’utiliser pour ne pas perdre jusqu’à 677 €

Vous avez jusqu’à cette date imminente pour utiliser votre chèque énergie. Au-delà, il ne sera plus valable. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne plus de détails dans les lignes qui suivent…

Pour les bénéficiaires du chèque énergie en 2023, c’est l’heure de passer à l’action et d’utiliser son chèque énergie pour régler ses factures d’électricité, de gaz ou même de bois. Mais attention, le temps presse : le dispositif perdra bientôt de sa validité.

Cette date butoir concerne également les chèques énergie exceptionnels distribués l’année dernière.

5,6 millions de foyers ont rappelons-le reçu en avril dernier le fameux chèque énergie réservée aux 20% des ménages aux revenus les plus bas. Son montant varie entre 48 et 277 €. Outre les factures d’énergies, cette aide finance également des travaux de rénovation énergétique, en complément de MaPrimeRenov’.

Ces chèques énergie envoyés en 2023 ne seront en effet plus valables après le 31 mars 2024. Cette date de péremption est mentionnée au dos des coupons de tous les chèques énergie, à savoir le chèque énergie classique ainsi que les chèques énergie fioul et bois exceptionnels dont le montant oscille entre 100 et 200 €.

Pour les ménages éligibles aux trois aides, cela revient à dépenser un montant maximal de 677 €.

Entre la fin 2022 et janvier 2023, ce sont 12 millions de ménages qui ont bénéficié de ces chèques énergies exceptionnels selon leurs ressources.

« 4 bénéficiaires sur 5 seulement ont dépensé leur chèque énergie ».

En 2021, indique le site MoneyVox, « seuls 4 bénéficiaires du chèque énergie sur 5 ont dépensé leur chèque énergie pour régler leurs factures ». Cette année encore, il est fort probable que certains bénéficiaires « oublieront encore une fois d’en profiter. »

Le chèque énergie affiche un taux d’utilisation de 80%, dépassant de loin la plupart des autres aides sociales. En comparaison, certaines d’entre elles présentent un taux de non-recours atteignant jusqu’à 50% ! Ce chiffre reflète l’efficacité de ce dispositif en faveur des ménages.

Si vous n’avez pas encore fait usage de votre chèque fioul, notez que vous pouvez toujours régler une facture de livraison de fioul avec d’ici la fin du mois. Idem pour le chèque bois, cette aide exceptionnelle dont le montant peut grimper jusqu’à 200 euros.

N’attendez pas pour financer le remplissage de votre cuve de fioul ou d’effectuer l’achat de bois de chauffage avec ces aides gouvernementales.