3ème vague d'envoi du chèque énergie 2024 : faites-vous partie des 23 départements qui vont recevoir cette aide à compter du 16 avril ?

Une bonne partie de la France va recevoir cette aide qui va jusqu’à 277 euros cette semaine.

Ce chèque concerne plus de 5,8 millions de bénéficiaires, dont les plus modestes. Certains ont d’ailleurs déjà commencé à recevoir cette aide dont le montant varie selon les revenus du foyer et peut atteindre 277€ depuis une dizaine de jours. Une bonne partie de la France va pouvoir profiter du dispositif cette semaine encore.

Chèque énergie 2024 : votre département est-il concerné par la 3e vague d’envoi qui commence ce 16 avril ?

La distribution du chèque énergie s’effectue par vagues successives. La 3ème vague d’envoi concernera 23 départements entre le 16 et le 19 avril 2024, à savoir la Savoie, le Doubs, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, l’Indre-et-Loire, le Loiret, l’Eure-et-Loir, le Puy-de-Dôme, le Jura, la Côte-d’Or, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, l’Oise, le Val-d’Oise, les Pyrénées-Atlantiques, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Gironde, l’Eure, la Loire-Atlantique ainsi que le Var.

Si vous n’avez pas encore reçu votre chèque, ne vous inquiétez pas : il arrivera dans les prochaines semaines.

Le chèque énergie peut être utilisé pour régler vos factures d’électricité, de gaz, de fioul, de bois ou de pellets. Il peut également être utilisé pour financer des travaux d’amélioration énergétique de votre logement.

Depuis 2021, les résidents en Ehpad peuvent bénéficier de cette aide gouvernementale. Nouveauté 2024, il pourra « être utilisé pour le paiement des charges locatives (incluant les frais d’énergie) » des HLM, révèle Bercy.

Ce chèque énergie s’utilise directement en ligne sur Chequeenergie.gouv.fr. Sinon, vous pouvez aussi l’envoyer en format papier à votre fournisseur d’énergie. N’oubliez pas de joindre une facture à l’envoi.

Dans le cadre d’une pré-affectation, les ayants-droits au chèque énergie seront informés par mail ou par courrier et l’aide est directement versée au professionnel.

« 1 million de bénéficiaires ne l’avaient pas utilisé » en 2023 selon le Ministère de l’Economie

Le dispositif peut être utilisé jusqu’au 31 mars 2025 pour le chèque énergie 2024. Selon les chiffres de Bercy révélés par Le Parisien, le 26 mars dernier, « il restait environ un million de bénéficiaires qui ne l’avaient pas utilisé ».

« Ce n’est que cet été que nous connaîtrons le taux d’usage définitif du chèque énergie 2023, précise-t-on dans l’entourage du Ministère de l’Economie.