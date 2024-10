Saviez-vous ce que dépensent réellement les chargeurs des Smartphones ? Cette enquête met le point sur le « i » !

Chargeurs : voici ce qu’ils consomment réellement

Même lorsque ces chargeurs ne sont pas connectés à des appareils, rapporte Pleine Vie, ils peuvent dépenser « jusqu’à 11 % de consommation d’énergie dans une maison ».

Conditions de test

Est-ce un chiffre réel ? Les Numériques a décidé de démêler le vrai du faux en se penchant sur la consommation de 7 chargeurs. Pour les besoins de l’étude, un panel de chargeurs a fait l’objet de ladite étude, à savoir :

Un chargeur d’ordinateur portable de la marque Asus de 65W

Et 6 chargeurs de Smartphones d’origine de marque Huawei, Motorola, Honor, Xiaomi : de 10W, 18W, 33W, 68W, 100W et 120W.

Ces chargeurs étaient tous branchés sur la même multiprise. Cette dernière était, quant à elle, branchée à un compteur de coûts d’énergie.

Pour mimer des conditions de test les plus proches de la réalité, l’équipe du site spécialisé avait « branché des câbles USB sur les chargeurs, d’origine » et d’autres, non.

Conclusion de l’étude.

Un enregistrement des données sur 12 heures (de 18:00 à 6:00) a été lancée. Résultat : la consommation des 7 chargeurs sur 12 heures atteint 0,07Wh, soit l’équivalent de 51,1Wh par an.

Cela correspond déjà à la même capacité de la batterie d’un ordinateur portable d’entrée de gamme, constate Les Numériques. C’est le cas par exemple de VivoBook Go 15 d’Asus.

Avec « un prix du kWh de 0,2516 euro (tarif Base d’EDF) », cela fait 0,013 € par an soit 1,3 centime d’euro de dépense annuellement… Ce qui est très loin des 11% des dépenses évoquées par Pleine Vie.

Alors que le fabricant annonce une plage de mesure allant jusqu’à 3 680 W, les tests n’ont jamais dépassé les 0,25 W, soit une valeur bien en deçà des capacités prétendues.

Seul un pic très bref de 0,434 W a été observé en début de test, est-il indiqué sur son site.

La consommation électrique annuelle s’élève à…

La puissance délivrée n’a donc jamais dépassé 0,6 W (valeur minimale mesurable de 0,3 W plus l’intervalle de tolérance de 0,3 W). Même dans ces conditions « extrêmes« , la conclusion reste la même.

« Avec une puissance totale continue de 0,6 W, les 7 chargeurs branchés « à vide » consomment jusqu’à 7,2 Wh sur 12 heures, soit de l’ordre de 5266,9 Wh sur un an. Ce qui revient à 1,33 € par an.

Gare aux chargeurs no-name (soit ceux fabriqués par des marques reconnues) à l’instar des chargeurs vendus sur AliExpress ou Wish. Ils ont tendance à chauffer même lorsque aucun appareil n’est branché dessus.

Ce n’est pas le cas avec les chargeurs de marques. « Nous n’avons constaté presque aucune chauffe après les avoir branchés (chargeurs) à vide, pendant plus de 24 heures ».