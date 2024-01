Voici comment vous pouvez réaliser de grosses économies cet hiver sur votre facture de chauffage, sans toutefois vous priver de confort thermique. On vous aide à y voir plus clair.

publicité

Des factures d’énergies monstrueuses.

Maintenir votre logement au chaud peut relever d’un véritable parcours de combat en plein hiver, notamment pendant les chutes de températures comme celles dont a connu la France au cours de ces dernières semaines.

L’hiver est souvent indissociable du chauffage. Pas étonnant que la facture devienne très vite monstrueuse, surtout avec la hausse des prix de l’électricité attendue d’ici peu. De nombreux ménages vont en pâtir.

Ces petites astuces gagnantes.

Pour éviter que votre facture d’énergie ne flambe cet hiver, adoptez quelques astuces gagnantes. Fermez bien vos volets, utilisez des rideaux thermiques, disposez de grands tapis chauds au sol, enfilez de gros pulls en laine, ajoutez des plaids sur les canapés et éloignez-les des murs extérieurs.

publicité

Pensez également à améliorer l‘isolation. Comme expliqué dans l’un de nos articles, changer vos fenêtres peut être une solution, même si cela nécessite des travaux et un certain budget.

Cette technique pour gagner en confort et éviter de faire exploser votre facture de chauffage en hiver

Découvrez une technique moins connue mais efficace, réduisant les pertes de chaleur des fenêtres jusqu’à 33 % en hiver, offrant ainsi des économies de chauffage.

Comme solution d’appoint, vous aurez beaucoup à gagner si vous renforcez l’isolation de vos fenêtres contre le froid en appliquant des films thermiques sur les vitres. Si ce n’est pas la solution ultime, cette mesure à faible coût pour protéger vos fenêtres du froid extérieur peut néanmoins faire l’affaire en attendant d’entreprendre des travaux plus importants.

Ces films, disponibles dans les magasins de bricolage, se déclinent en deux types pour répondre à vos besoins spécifiques.

Le premier est un film isolant de survitrage. Après avoir nettoyé votre fenêtre, placez le scotch livré avec le film sur le cadre, puis découpez et appliquez le film section par section. Utilisez un sèche-cheveux pour le rétracter, en vue de créer une couche isolante d’air entre le vitrage et le film.

Le second est du film isolant thermique adhésif basse émissivité agissant comme un survitrage. Il diminue les pertes thermiques et est beaucoup plus durable que le premier film.

Quel coût ?

Facile à installer et quasiment invisibles, ces films laissent passer la lumière. Un film isolant anti-froid vaut entre 5 et 45 euros le m². Comptez environ 15 € par m². Cela vous fait des économies d’énergie sur le long terme.