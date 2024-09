Des chiffres faramineux. L’air de rien, les frais supplémentaires pour bagages cabines font gagner plusieurs millions d’euros aux compagnies aériennes low-cost.

Ces dimensions imposées par chaque compagnie aérienne

En ce moment, seuls les bagages à main de petite taille respectant les dimensions spécifiques de chaque compagnie peuvent être transportés en cabine sans frais, à savoir 45x36x20cm chez EasyJet, 40x30x20cm chez Transavia, 42x30x20cm chez Ryanair et 40x20x30cm chez Vueling, rapporte RMC Conso.

Dès lors que vous ne respectiez pas ces dimensions autorisées, vous vous exposez directement à une facturation supplémentaire en cas d’excédent.

Un système de facturation pour pallier le tarif low-cost

Dans la foulée, sachez que les prix des bagages cabine varient selon les compagnies aériennes.

Ces dernières justifient d’ailleurs la facturation appliquée aux bagages à main « par le fait qu’elles proposent des tarifs plus bas que les compagnies traditionnelles ».

Ryanair a été l’une des premières compagnies à bas coût à avoir facturé les bagages cabine en plus du prix du billet.

Chez la compagnie irlandaise, les passagers doivent payer entre 11.99 et 29.99 euros pour pouvoir emporter leur bagage cabine à bord. Il ne doit pas dépasser « 10 kilos et mesurer 55 x 30 x 20cm maximum« , est-il précisé sur rmc.bfmtv.com.

Transavia change de politique

Si Transavia était la seule à déroger à la règle, elle a finalement décidé, au printemps dernier, de s’aligner sur la pratique de ses concurrentes.

Ne vous laissez donc pas uniquement séduire par le tarif initial du billet : les suppléments pour les bagages à main peuvent très vite faire grimper la facture finale.

Cette énorme somme d’argent que rapportent les bagages cabines aux compagnies aériennes low-cost

C’est ce qui est même confirmé par les estimations de France Inter, basées sur les données des constructeurs aéronautiques et des compagnies aériennes, ce système de facturation rapporte des sommes considérables à ces compagnies.

Ces estimations reposent sur le nombre de vols effectués quotidiennement « par chaque compagnie citée et le prix du bagage cabine rapporté au nombre de places à bagage cabine dans chaque avion« .

Pour Ryanair, les revenus tirés leur permettent « d’acheter quatre Boeing 737 max neufs par an« , sans le moindre surcoût à la compagnie, les voyageurs se chargeant eux-mêmes de placer leurs bagages en soute.

Avec un tarif qui s’élève « entre 7 et 24 € en moyenne par bagage », Ryanair parvient chaque année à empocher un bel pactole, allant « à plus de 538 millions d’euros contre respectivement 226 millions d’euros pour Easyjet et 169 millions d’euros pour la compagnie Transavia ».