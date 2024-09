Ce plombier révèle comment vous pouvez économiser jusqu’à 150 euros par an avec votre chauffe-eau grâce à cette astuce redoutable ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes.

16 millions de ménages sont équipés de chauffe-eaux électriques en France

D’après le dernier rapport du GIFAM, le groupement des marques d’appareils pour la maison, l’équipement en chauffe-eau électrique ou thermodynamique concerne aujourd’hui 16 millions de logements français.

Ce n’est pas tout, précise cette étude menée en avril 2021 auprès de 927 Français (hors parc et ventes), « 15 millions de logements sont également équipés de chauffe-eau électrique (soit 42% des logements)« .

Les foyers qui font usage du chauffe-eau font généralement en sorte que « leur appareil chauffe uniquement durant les heures où le tarif de l’électricité est moins cher« .

Ce que vous devez (absolument) savoir concernant le chauffe-eau

Comme expliqué par EDF Particulier, « un chauffe-eau qui fonctionne uniquement en heures creuses consomme moins d’électricité que s’il fonctionne en continu : 12% d’économies d’énergie en moyenne »!

Ce type d’appareil consomme 800 kWh d’électricité par an, et par personne en moyenne. Pour un ménage de quatre personnes, cela fait déjà 3 200 kWh / an.

Cette astuce ultra-efficace pour réaliser des économies sur votre chauffe-eau, jusqu’à 150 € par an

S’il fonctionne en heures pleines, la note s’élève à 805,12 € par an. En l’allumant exclusivement en heures creuses, la facture atteint seulement 661,76 €. La différence entre HP et HC s’élève à hauteur de 143,36 € chaque année.

Vous avez donc intérêt à bien vous assurer d’être en période d’heures creuses.

Sur une installation classique, le chauffe-eau se déclenche automatiquement dès que la température de l’eau diminue dans le cumulus, et ce, peu importe HP ou HC. D’où l’intérêt de disposer d’un contacteur jour/nuit.

En quoi consiste ce petit boîtier à installer sur le tableau électrique de votre logement ?

Lorsque vous passez en période d’heures creuses, votre fournisseur envoie systématiquement un signal électrique à ce contacteur. Et aussitôt, votre ballon d’eau chaude se met automatiquement en marche.

« Votre tableau électrique n’est pas équipé d’un contacteur jour/nuit ? Un électricien pourra réaliser cette installation en toute sécurité« , recommande EDF Particulier.

Ballon d’eau chaude : « vous avez toutes les cartes en main pour réduire votre facture d’électricité ! »

Le contacteur électrique coûte entre 15 à 50 €. Il s’installe directement sur le compteur au niveau du fusible du chauffe-eau. La pose doit toujours s’effectuer après avoir coupé le disjoncteur.

« Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien utiliser vos heures creuses et ainsi réduire votre facture d’électricité ! », est-il assuré.