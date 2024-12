Découvrez quels propriétaires pourront bénéficier de cette aide de 16000 euros en 2024 que le gouvernement souhaite en redoubler la promotion. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Vous l’aurez compris : il s’agit d’un dispositif d’aide visant à faciliter la rénovation énergétique. L’objectif étant de réduire les factures pour « un logement plus confortable et plus écologique ».

MaPrimeRénov’ est certainement la plus célèbre d’entre tous en France, « mais c’est loin d’être la seule ».

Entre les nombreuses aides financières pour la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, éco-PTZ, exonération de taxe foncière, certificats d’économie d’énergie (CEE), Denormandie, etc.) qui existent, les Français peuvent rapidement s’y perdre.

« Tout le bouquet d’aides à la rénovation est maintenant proposé dans un nouvel outil appelé Mes Aides Réno ». Un simulateur (version 2) permet aux propriétaires de « calculer toutes les aides de l’État pour votre rénovation ».

« C’est le calculateur de référence des aides à la rénovation énergétique pour les particuliers en France », précise le site dédié.

Cette aide de l’État de 16000 euros pour les propriétaires : qui y ont droit en 2024 ?

Les copropriétaires ne sont pas, pour cette fois, en reste. « Ils ont accès à une simulation dédiée, leur permettant d’identifier les aides MaPrimeRénov’ collectives et individuelles pour leur copropriété ».

Mes Aides Réno permet d’« affiner (votre) projet pour obtenir un montant d’enveloppe global pour mes travaux ».

Comme expliqué par Maxime Amieux, responsable du déploiement Mes Aides Réno, l’enjeu est de « lutter contre la précarité énergétique et le réchauffement climatique« .

Cette année, précise Maxime Amieux, « les nouvelles aides dédiées à la rénovation énergétique des logements ne visent pas uniquement les foyers les plus modestes ».

Cette année, MaPrimeRénov’ s’adresse à tous les propriétaires, copropriétaires ou bailleurs, quelle que soit leur situation financière. Le montant dépend cependant des ressources du ménage et de la nature des travaux.

Ce foyer à salaire confortable bénéficiaire de ce coup de pouce… Exemple-type.

Comme rapporté dans Le Figaro Immobilier, une famille de quatre à Vannes, propriétaire d’une maison classée F, peut prétendre jusqu’à 16 000 € de MaPrimeRénov’ accompagnée pour des travaux estimés à 100 000 €, malgré leurs revenus confortables.

Cette famille vannetaise, propriétaire occupant d’un logement de 150 mètres carrés acheté à 650 000 €, a un revenu fiscal de référence(RFR) supérieur à 63 236 euros.

Grâce à ce coup de pouce de l’État, leur reste à charge ne serait finalement que de 84 000 euros seulement.