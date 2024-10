Qui peut bénéficier de ce coup de pouce pour retraités dont le montant s’élève à 1 571,16 euros par mois ? On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Cette aide à destination des retraités, 1 571,16 euros par mois : conditions pour en bénéficier

Il existe toutes sortes d’aides à destination des seniors, mais elles ne sont pas toujours connues des potentiels bénéficiaires. C’est le cas d’ailleurs de cette aide s’élevant à plus de 1570 euros par mois. De quelle aide s’agit-il ? Et qui peut y prétendre ?

« Cette prestation mensuelle est accordée aux retraités ayant de faibles ressources (revenus et patrimoine) et vivant en France », peut-on lire dans les colonnes du Service public. Elle porte le nom d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ou Aspa) et est versée par votre caisse de retraite (Carsat, MSA …) », est-il indiqué.

Vous pouvez y prétendre dès 65 ans, sauf exceptions. Vous pouvez obtenir l’Aspa avant cet âge « si vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes : avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, toucher « une retraite anticipée pour handicap et être reconnu inapte au travail et définitivement atteint d’un taux d’incapacité de 50 % ».

Les anciens combattant/déporté/interné ou prisonnier de guerre peuvent également y prétendre à partir de 60 ans.

Pour demander l‘ASPA, les revenus du couple ne doivent pas dépasser 1 571,16 € brut par mois. Comme expliqué sur le site du Service Public, « ils sont évalués sur les 3 mois qui précèdent le point de départ de l’Aspa. S’ils dépassent le montant maximum, ce sont vos revenus des 12 mois précédents qui sont pris en compte. »

Il faut aussi remplir une condition de résidence. Les retraités bénéficiaires doivent séjourner en France pendant plus de 9 mois l’année de versement de l’Aspa.

Lorsque les 2 membres du couple sont tous deux éligibles à l’Aspa, « le montant total maximum versé est de 1 571,16 € par mois, soit 18 853,92 € maximum par an (montants bruts)« , indique service-public.fr.

« Le montant qui est versé à votre couple est égal à la différence entre 1 571,16 € et le montant des revenus par mois de votre couple », est-il expliqué.

Si, par exemple, vous gagnez 1 000 € par mois, vous pouvez alors toucher 571,16 € par mois de l’Aspa (soit 1 571,16 € – 1 000 €)

Lorsqu’un seul membre du couple a droit à l’Aspa, « le montant maximum versé est de 1 012,02 € par mois, soit 12 144,24 € maximum par an (montants bruts) ».

Où faire sa demande ?

Si vous n’avez qu’une seule retraite, votre demande est à déposer auprès de l’organisme qui vous verse votre pension.

Pour les polypensionnés, la demande est à déposer tout d’abord au régime des non-salariés agricoles pour ceux qui perçoivent une pension de ce régime et si vous êtes exploitant agricole à la date de votre demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Puis au régime général, si vous percevez votre retraite de ce régime et enfin à « l’organisme qui vous verse la retraite la plus élevée à la date de votre demande ».

Attention, cette aide peut être récupérée sur succession !

Lorsque le décès a lieu en 2024, il faut savoir que « les sommes versées sont récupérées après le décès, mais uniquement si l’actif net de la succession (soit le montant du patrimoine moins les dettes) est au moins égal à 105 300 €« . S’il est inférieur à ce montant, il n’y aura aucune récupération.