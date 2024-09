Cette solution actuellement très en vogue que les salariés ont trouvée pour éviter le découvert bancaire en ce mois de septembre !

Un « septembre noir »

Entre les frais de rentrée scolaire et le paiement des impôts sur le revenu, le mois de septembre est sans aucun doute le mois le plus compliqué de l’année pour bon nombre de ménages.

Pour faire face à cette contrainte, de nombreux Français sont obligés de se serrer la ceinture pour pouvoir joindre les deux bouts.

« Les patrons des grands magasins de centre-ville parlent d’un septembre noir« , rapporte-t-on sur les ondes d’Europe 1, en faisant allusion à ces nombreux consommateurs qui « se retiennent à l’achat et disent ‘on verra plus tard’ » !

« Ils rentrent, mais nous disent ‘ça me plait mais vous savez, ce n’est pas le moment. On a eu un mois de septembre difficile’ », confirme au micro d’Europe 1, Sandrine, qui tient un magasin de lingerie dans le quartier de la Défense (Ouest parisien).

« Oui, c’est beau, je repasserai, ce n’est pas une priorité », entend cette dernière à longueur de journée. Sa clientèle aurait même chuté de 30% rien que ce mois de septembre.

Beaucoup de foyers tombent dans le découvert bancaire

Ce n’est pas étonnant quand on pense au stress budgétaire dont font face des dizaines de milliers de familles. Les ménages tombent en effet facilement dans le découvert bancaire ( un solde négatif (ou « débiteur ») du compte bancaire, NDLR)

« Même si vous restez dans votre découvert autorisé, la banque prélève à chaque utilisation de découvert des sommes rémunérant le service rendu, à savoir des agios, aussi appelés intérêts débiteurs« , rappelle le site du Ministère de l’Économie.

Cet article de loi vous sauve du découvert bancaire en septembre, il a le vent en poupe

Pour y remédier, de plus en plus de Français optent pour cette nouvelle solution très en vogue. Pour cela, les salariés dont le compte bancaire est au rouge, se fient à un certain texte de loi.

« En juin, 31 % des Français déclaraient qu’ils allaient demander un acompte sur salaire pour l’été (enquête Rosaly juin 2024). Pour cette rentrée de septembre, ils sont plus de 37 % à envisager de faire cette demande à leur employeur. », souligne le site info-chalon.com.

« Le recours à l’acompte sur salaire est prévu par le droit du travail, qui organise les relations de travail entre les employeurs privés et les salariés« , précise le site de Bercy.

« Que votre contrat prenne la forme d’un CDD ou d’un CDI, tout salarié percevant mensuellement sa rémunération peut demander un acompte sur salaire« .

En outre, « vous n’avez aucune obligation de faire connaître à votre employeur les raisons qui vous conduisent à le solliciter ».

« Puisque le montant de l’acompte sur salaire que vous pouvez solliciter à votre employeur correspond à la moitié de votre rémunération et que cet acompte doit rémunérer un travail déjà accompli, vous devez attendre le 15 du mois en cours » avant d’en faire la demande.