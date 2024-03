Cet argent que vous pouvez demander à votre patron et qu’il ne peut pas vous le refuser

« Vous faites face à une dépense imprévue ou rencontrez des difficultés à boucler votre budget ? Savez-vous que vous pouvez solliciter auprès de votre employeur » cet argent qu’il ne peut d’ailleurs pas vous refuser. La pratique est de plus en plus courante et gagne à être connue, au cas où… On vous aide à y voir plus clair.

Il s’agit comme expliqué sur le site du Ministère de l’Economie, du « recours à l’acompte sur salaire ». Cette possibilité est notamment « prévue par le droit du travail, qui organise les relations de travail entre les employeurs privés et les salariés », précise Bercy.

Il faut savoir que « tout salarié ( CDD ou CDI) percevant mensuellement sa rémunération peut demander un acompte sur salaire« , soit un « versement anticipé d’une partie de votre rémunération mensuelle ».

Il est à différencier « d’une avance sur salaire« , étant donné que « la somme qui vous est versée par votre employeur correspond à la rémunération d’un travail que vous avez déjà accompli ».

Rassurez-vous : votre demande « n’a pas à être motivée« . Dans tous les cas, Bercy recommande « de formaliser la demande afin d’en conserver une trace écrite. Aussi, adressez un courrier ou un courriel à votre employeur afin de solliciter le versement d’un acompte sur salaire », est-il indiqué.

Quel montant peut-on y prétendre ?

Jusqu’à combien pouvez-vous demander ? Cette mesure vous permet de disposer de 50% de votre salaire net avant la date de paiement habituelle. « Cet acompte doit rémunérer un travail déjà accompli, vous devez attendre le 15 du mois en cours afin de le solliciter. »

Comme stipulé par l’article L3242-1 du Code du travail, votre patron est contraint d’« accepter votre demande d’acompte sur salaire s’il s’agit de votre première demande ce mois-ci. »

Mais si vous avez déjà obtenu un premier acompte et que vous demandez un nouvel acompte, votre patron peut dans ce cas « vous refuser le bénéfice du second. »

Le mode de versement dépend du montant de l’acompte. S’il est inférieur ou égal à 1 500 euros, vous pouvez le recevoir en espèces. En revanche, si le montant dépasse 1 500 euros, il sera versé par chèque ou par virement bancaire.

S’il est pratique pour les ménages en difficultés financières, ce versement ne profite pas aux « salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, intermittents ou temporaires, qui ne sont pas mensualisés ».

Les demandes d’acompte sur salaire explosent en France !

Les demandes d’acompte sur salaire explosent en France ! Une étude réalisée par PayFit et Ipsos en mai 2023 révèle une croissance exponentielle de ce phénomène. En effet, le nombre de demandes a été multiplié par 4,5 en seulement 1 an et demi.