Découvrez comment des retraités ont doublé leur pension de retraite grâce à la nouvelle réforme. On vous donne tous les détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ces retraités qui ont doublé leur pension en moins d’un mois

Depuis le 1er septembre dernier, les petites retraites ont été revalorisées. Cette augmentation concernait aussi bien les nouveaux retraités que les retraités actuels.

Mais tous n’ont pas perçu cette revalorisation en même temps. 1,7 million de personnes en ont bénéficié depuis l’entrée en vigueur de la réforme des retraites.

Les futurs retraités remplissant les conditions du minimum contributif, qui permet de majorer la pension de retraite de base de l’assuré afin de garantir qu’elle dépasse un certain minimum jusqu’à un seuil défini. Cela requiert d’avoir pris sa retraite à taux plein (en fonction de l’âge et de la durée de cotisation) et d’avoir cotisé tout au long de sa vie active.

Il faut respecter certaines conditions comme le fait d’avoir cumulé au moins 120 trimestres dans tous les régimes. Cela a permis à certaines personnes de voir leur pension doubler en moins d’1 mois seulement.

Ce maximum à ne pas dépasser…

Ceux qui prennent leur retraite avec un taux plein sans avoir tous les trimestres requis peuvent toucher une hausse proportionnelle à 100 euros. « Si votre pension totale avec cette augmentation, complémentaire comprise, dépasse le seuil maximal du minimum contributif, soit 1309,75€, votre pension sera écrêtée à ce maximum », peut-on lire dans les colonnes du magazine Notre Temps.

A combien prétendre selon vos trimestres cotisés ?

Si vous remplissez les conditions, votre pension augmentera de 100 € en fonction du nombre de trimestres que vous avez cotisés. La formule de calcul est la suivante :

100 x nombre de trimestres cotisés/nombre de trimestres requis pour liquider votre retraite selon votre génération.

Par exemple, si vous êtes né en 1960 et que vous deviez valider 167 trimestres pour une retraite à taux plein, mais que vous avez travaillé réellement 150 trimestres, votre augmentation sera calculée ainsi :

100 x 150/167 = 89,82.

Un rattrapage pour les dossiers plus compliqués.

Pour ceux dont cette augmentation n’est pas encore appliquée, rassurez-vous : il y aura un rattrapage. Pour les cas plus complexes, « les augmentations auront lieu plus tard, au printemps 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023. » Environ 1 million de retraités sont concernés.

À partir du 1er septembre 2023, le minimum contributif augmente automatiquement, passant de 684.14 € à 709.14€ pour le taux de base et de 747.57 € à 847.57 € pour le taux majoré. Cette augmentation concerne principalement les futurs retraités à partir de cette date.