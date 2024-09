Les propriétaires de maisons ou d’appartements commencent à recevoir leur avis de taxe foncière. Et cette année encore, l’impôt local a fait l’objet d’une augmentation. Si elle est moins importante que l’année dernière, cela reste une hausse !

À quoi sert la taxe foncière ? À quand son paiement pour 2024 ?

Tous les propriétaires (même de terrain ou de local commercial) doivent, au 1er janvier de l’année d’imposition, s’acquitter de cet impôt foncier, et ce, « que leur bien soit occupé ou non ».

Cette taxe servira au financement des dépenses des collectivités locales (services publics, travaux d’aménagement, équipements culturels et sportifs…).

La date limite pour régler la taxe foncière dépend du mode de paiement que vous choisissez, mais aussi de son montant.

Ceux qui optent pour le mode de paiement en ligne ont jusqu’au 20 octobre pour s’exécuter. Sinon, l’échéance est pour le 15 octobre.

Ces retraités qui échappent à la taxe foncière, vous en faites peut-être partie !

Certains contribuables peuvent en effet bénéficier d’une exonération de la taxe foncière dans des situations spécifiques.

Comme expliqué dans les colonnes du Parisien, cet avantage fiscal « vise à réduire la pression fiscale sur les personnes les plus vulnérables ».

Les seniors de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et dont les revenus n’excèdent pas un certain plafond (fixé chaque année par décret, NDLR) sont exempts du paiement de la taxe foncière sur leur logement principal.

Pour 2023, il ne fallait pas dépasser 12 455 euros pour une personne seule et à 19 107 euros pour un couple marié.

Les personnes reconnues handicapées n’ont pas, elles aussi, à s’acquitter de cette taxe locale, sous réserve de remplir certaines conditions. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour y avoir droit.

Ce sont plus d’un million de retraités qui bénéficient de ce dispositif, selon les chiffres officiels.

Cette condition de ressources ne concerne pas les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Cette réduction spéciale pour les plus de 65 ans et moins de 75 ans

« Vous n’êtes pas exonéré, mais vous bénéficiez d’une réduction de 100 € de votre taxe foncière si vous aviez plus de 65 ans et moins de 75 ans au 1er janvier 2023″, peut-on lire sur le site du Service public.

Mais faut-il encore que votre revenu fiscal de référence soit inférieur à certains seuils.

Ces autres cas qui vous permettent de ne pas s’acquitter de l’impôt foncier

Pour votre information, sachez que votre habitation principale peut être totalement ou partiellement exemptée de taxe foncière, notamment « les logements sociaux ou ceux situés dans des zones éligibles aux aides à la rénovation ».

Les logements vacants qui effectuent de travaux de rénovation peuvent aussi avoir droit à des dérogations temporaires.

Les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques donnent droit à une exonération partielle ou totale de cette taxe. C’est aussi le cas de « certains édifices exploités à des fins agricoles ».