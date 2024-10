Jusqu’à 2500 euros de revenus passifs par an pour ces propriétaires immobiliers ! Êtes-vous éligibles à cette source de revenus inattendue ?

publicité

Ces propriétaires immobiliers peuvent gagner jusqu’à 2500 € par an grâce à ça… Sans bouger le petit doigt !

Parce que oui, la façade de votre maison ou encore la clôture de votre jardin peut vous rapporter un complément de revenus par le biais des annonceurs qui sont constamment à la recherche du meilleur emplacement pour leurs publicités.

Pour compenser le désagrément visuel, le gain derrière est assez convaincant.

« La rémunération va dépendre de l’emplacement et de la taille du panneau », indique Alexandre Vediaud, directeur général de Philippe Védiaud Publicité, société spécialisée dans l’affichage. Une partie de leur activité s’adresse aux particuliers.

publicité

« Depuis la crise du Covid, il y a plus de particuliers qui nous appellent. Avec l’inflation, les gens cherchent à se créer des compléments de revenus », avance-t-il auprès du Figaro Immobilier.

Si l’offre est alléchante, elle ne s’adresse malheureusement pas à tous les propriétaires qui acceptent de consentir ce sacrifice visuel.

Qui peut prétendre à l’installation d’un tel dispositif ?

Le nombre de propriétés éligibles à l’installation d’un panneau publicitaire est limité d’une part par la pertinence des emplacements et d’autre part par les réglementations en vigueur (portant sur la « pollution visuelle » et la « protection le cadre de vie » des habitants et du patrimoine).

Sans compter les contraintes liées à la proximité d’aménagements urbains (intersections, ronds-points…).

« Nous ne retenons que 10 à 12% des candidatures, car tous les terrains ne sont pas faits pour implanter un panneau », précise Alexandre Vediaud. Nos commerciaux font donc aussi de la prospection ».

Les propriétaires intéressés peuvent se rapprocher d’une entreprise spécialisée dans l’affichage publicitaire pour un devis.

« Les deux parties vont ensuite signer un bail de location qui fixe notamment le montant du loyer et l’emplacement sur lequel va être installé le panneau. Elles peuvent aussi y inclure différentes clauses, sur le contenu des publicités qui seront affichées sur le panneau, par exemple, détaille l’expert. La plupart du temps, les deux parties s’accordent sur une période de location allant de trois à neuf ans. Chez nous, généralement, c’est six ans. », révèle-t-il.

Exemple type.

En contrepartie, le propriétaire peut gagner entre 500 à 2 500 euros par an et par panneau, ajoute Alexandre Vediaud avant d’évoquer le cas d’une retraitée chez qui sa société a installé plusieurs de ces panneaux.

« Cette dame, veuve, avait besoin d’un complément de revenu. Elle habitait un lieu un peu reculé, mais elle était aussi propriétaire d’un entrepôt situé à proximité d’un bel axe routier. Le terrain a été fait de telle manière qu’il permettait de mettre deux panneaux qui lui ont apporté un complément de retraite de l’ordre de 350 euros par mois. », conclut le directeur général.