Des postes à responsabilité à pourvoir chez Lidl sans expérience exigé, avec des salaires allant de plus de 2000 à plus de 3000 euros. On vous en dit plus dans les prochaines lignes de cet article.

7,8% de PDM pour l’enseigne allemande selon les chiffres de Kantar

Lidl détient pour l’heure 7,8 % de part de marché selon les données publiées en juillet 2024 par Kantar, le leader mondial de la data et des analyses marketing.

« Lidl est, rappelons-le, présent en France depuis 1989. Le premier magasin a ouvert ses portes le 5 avril 1989 à Sarreguemines, dans l’Est de la France », rappelle l’enseigne allemande. « Il y en a aujourd’hui plus de 1580 un peu partout en France ».

Jusqu’à 2300 offres d’emplois actuellement disponibles chez le hard-discount allemand

Fort de ses 46 000 salariés, le hard-discount allemand poursuit son développement. Lidl propose d’ailleurs actuellement « plus de 2300 postes à pourvoir » dans la France entière.

Même un candidat qui n’a jamais travaillé sur un poste identique dans le passé peut tenter sa chance au sein de l’équipe.

Et même sans expérience, il est possible de prétendre à des bons salaires chez l’enseigne allemande. Chez Lidl, la rémunération est d’ailleurs supérieure à celui que perçoit la grande majorité des Français.

De plus, Lidl offre des possibilités d’évolution rapide avec une grille de salaire fixe.

Lidl, le 6ᵉ recruteur de France

Sur son site internet, Lidl se réjouit d’être « le sixième recruteur de France ». Il a, rappelons-le, obtenu pour la cinquième année consécutive, la certification « Top Employer » en 2024.

Ces postes à pourvoir chez Lidl offrent une rémunération jusqu’à 3000€ net par mois sans expérience

Le poste d’équipier polyvalent est certes le plus recherché, mais pour cette fois, la marque allemande propose des postes de manager adjoint de supermarché à des jeunes diplômés ayant un bac +3 en commerce, management ou de la distribution.

Pour devenir numéro 2, vous êtes payé(e) à 2034 euros par mois. Vos missions principales consistent en « la gestion commerciale et administrative du supermarché, et celle du personnel du magasin. »

Lidl est aussi à la recherche de directeurs de supermarchés et « responsable des ventes secteur » pour gérer un ou plusieurs supermarchés.

Pour ce rôle à hautes responsabilités, il faut détenir un bac+5 en école de commerce. Vous pouvez accéder à ce poste même sans expérience pour 2 983 euros net par mois dès l’embauche.

Une possibilité d’évolution salariale en seulement deux ans

Au bout de deux ans à l’un ou l’autre de ces postes, vous pouvez gagner jusqu’à 3 549 euros net par mois.