Voici ces pièces de 2 euros qui continuent de vous rapporter gros jusqu’à maintenant… Découvrez si vous en avez quelques-unes avec vous !

publicité

Ces pièces de 2 euros rares qui valent le plus sur le marché…

Certaines pièces de 2 euros sont effectivement plus précieuses que d’autres aux yeux des collectionneurs.

Que ce soit à cause de la présence d’anomalies sur votre pièce de monnaie ou parce qu’il s’agisse d’éditions commémoratives, les pièces les plus rares peuvent se vendre à plusieurs centaines voire milliers d’euros.

Des défauts qui rapportent…

Voyons maintenant ces trésors prisés des numismates que vous détenez peut-être chez vous.

publicité

Les collectionneurs s’arrachent une pièce de 2 euros émise en 2008 en Allemagne, sur laquelle les frontières des pays de l’UE ne sont pas tracées. 30.000 unités ont d’ores et déjà circulé avant que l’erreur ne soit repérée.

Une pièce espagnole frappée en 2012 pour les 10 ans de la monnaie unique se négocie également à prix d’or.

Entre 70.000 et 100.000 unités des 8 millions d’exemplaires émises comportent en effet « une erreur au niveau de la taille des étoiles » sur le bord de la pièce, ce qui lui vaut sa valeur.

Des pièces commémoratives jusqu’à 3000 euros

Les collectionneurs raffolent également des pièces commémoratives, notamment celles provenant des petits États.

Ils sont doublement recherchées. Vous vous en doutez certainement qu’elles rapportent gros. C’est le cas de la 2 euros monégasque tiré en 2007 pour le 25ème anniversaire de la disparition de la princesse Grace Kelly.

Produites en 20.000 exemplaires, ladite pièce représente le visage de profil de l’épouse du Prince Rainier. Elle se revend jusqu’à 3300 euros. Celle frappée en 2015 pour les 800 ans de la Forteresse de Monaco peut valoir jusqu’à 1.000 euros selon les experts.

La pièce de 2 euros célébrant les 75 ans des accords de Latran, et mise en circulation en 2004, tirée à 85.000 exemplaires vaudrait une centaine d’euros.

Plus précieuse, celle émise en 2005 pour le 20èmes Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Cette pièce de 2 euros se monnaie aujourd’hui aux environ de 1.200 euros.

La pièce de 2 euros tirée en 2004 par la République de Saint-Marin en l’honneur de Bartolomeo Borghesi rapporte entre 200 à 500 euros selon son état. Cette pièce en hommage à l’historien, numismate et épigraphiste a été frappée à 110.000 unités.

Des faibles tirages qui peuvent valoir beaucoup d’argent

A cause de leurs tirages plus limités, les pièces de 2 euros émises au Vatican au courant des années 2002, 2003 et 2004 peuvent valoir environ 100 euros.

La pièce classique de Saint-Marin 2005 se négocie 120 euros sur le marché. On en trouve quelque 130 000 exemplaires.

La Finlande en 2004 émise pour l’élargissement de l’UE à dix nouveaux États membres n’atteint quant à elle, «que» 60 euros. Rappelons-que cela correspond tout de même à « 30 fois sa valeur faciale ».