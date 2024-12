Vous aussi, vous perdez de l’argent sans le savoir ? Ces petits gaspillages au quotidien vous coûtent 600€ par an : à éviter à tout prix. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes.

Les Français et le gaspillage alimentaire

Le simple fait d’éliminer certaines dépenses évitables suffit pour économiser plusieurs centaines d’euros.

Accumulés entre eux, ces petits gaspillages quotidiens qui paraissent inoffensifs pourraient très vite atteindre jusqu’à 600 euros par an en moyenne.

Comme relayé par France Bleu, « chaque Français jette en moyenne 25 kilos de nourriture encore consommable par an», selon l’entreprise Too Good To Go.

« Soit un repas par semaine par personne », précise à l’AFP Meleyne Rabot, la nouvelle directrice générale de la société spécialisée dans la valorisation des invendus alimentaires.

Où trouver facilement 720 euros par an ?… Ne sortez pas de votre cuisine !

Saviez-vous que chaque ménage français gaspille en moyenne l’équivalent de 720 euros de nourriture par an ? ( portions trop importantes, mauvaise conservation…)…

Pour économiser, il est conseillé de planifier vos menus, conservez par exemple vos légumes légèrement abîmés pour en faire des soupes ou des smoothies.

Ces petits gaspillages des Français qui leur font perdre jusqu’à 600 € par an en moyenne, en êtes-vous concerné ?

Ce n’est pas tout ! Il y a aussi les « abonnements inutilisés ». Sans compter les « achats impulsifs ».

Comme rapporté sur le site journaldesseniors.20minutes.fr, une mère de famille de 42 ans, avec deux enfants à charge, perd plus de 500 € par an parce qu’elle fait ses courses sans liste. Conséquence : elle jette constamment des produits oubliés dans le frigo.

À cela s’ajoutent ses abonnements de streaming qu’elle ne regarde finalement pas ainsi qu’une liste de frais bancaires qu’elle aurait pu éviter.

Gare aux prélèvements silencieux, comme cet abonnement à la salle de sport que vous avez arrêté il y a des mois. Sans parler de toutes ces applications que vous téléchargez sur un coup de tête et que vous n’utilisez finalement jamais.

Pour identifier les dépenses inutiles, ayez le bon réflexe de passer au peigne fin tous vos relevés bancaires chaque trimestre.

Quelles solutions ?

N’hésitez pas à recourir aux applications qui peuvent vous aider à suivre vos dépenses ou celles qui peuvent identifier les abonnements récurrents.

En quelques clics, vous pourrez résilier les contrats qui ne vous servent plus et faire de belles économies.

Demandez-vous si vos petits plaisirs ( un peu de café par-ci, une barre chocolatée par-là…) ne peuvent pas non plus être mis de côté. Un café à 2 € chaque jour ouvré fait déjà 440 € par an ! Il y a matière à réfléchir !