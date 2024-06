Ces périodes de votre vie où vous devez épargner beaucoup selon cette conseillère en patrimoine. Retour sur ces conseils bonnes à prendre pour mieux vous aider à mettre de côté même si vous avez un petit salaire.

publicité

« Tout le monde ne peut pas (toujours) épargner »

« Tout le monde ne peut pas épargner », indique d’entrée de jeu, Héloïse Bolle, fondatrice de la société de conseil patrimonial et d’éducation financière, Oseille et Compagnie. Effectivement, il y a de ceux pour qui épargner est très difficile, voire impossible.

Et pour cause, continue l’experte, « Épargner dépend de ses revenus et de sa situation personnelle. »

« Une mère seule avec ses enfants en plein divorce dont le mari ne paye pas la pension alimentaire ne peut pas du tout épargner et ce n’est pas grave. Si elle arrive à finir le mois sans être à découvert c’est même un exploit ! », illustre-t-elle.

publicité

Ces périodes de la vie où il faut saisir les occasions d’épargner selon une experte

Mais, souligne-t-elle, il y a également des périodes de vie où l’on peut aisément épargner. Il est important de bien savoir reconnaître ces périodes confortables financièrement.

C’est particulièrement durant ces moments qu’il faut savoir « saisir les occasions d’épargner« . Dans la mesure du possible, vous pouvez même vous engager à « faire des heures supplémentaires ».

« Un jeune avec un salaire correct et peu de charges, c’est le bon moment pour lui d’épargner, prend-elle en exemple. S’il est hébergé par ses parents, ajoute Héloïse Bolle, c’est un super bon moment ! »

Idem, poursuit l’experte, pour « une femme de 55 ans dont les enfants sont autonomes, qui travaille encore et à un poste au salaire avantageux par rapport à ses premières années de vie active, c’est l’occasion ou jamais d’épargner. »

« De la discipline et une stratégie »

La question maintenant est de savoir comment faire pour épargner sur son salaire.

Cela requiert « de la discipline et une stratégie ». Néanmoins, prévient la conseillère en patrimoine, « plus votre budget est tendu plus épargner va demander de l’effort ». Mais ce n’est pas impossible.

Peu importe vos revenus, « il ne faut surtout pas attendre de voir ce qu’il reste sur le compte en fin de mois ni compter uniquement sur la prime annuelle de fin d’année si vous en avez une », recommande Héloïse Bolle.

Voici « la solution la plus facile pour mettre de l’argent de côté

« La solution la plus facile pour mettre de l’argent de côté consiste à programmer un virement automatique en début de mois et de considérer l’épargne mensuelle comme une charge fixe c’est-à-dire quelque chose de non négociable et de non discutable », ajoute-t-elle.

Pensez à faire usage de deux comptes bancaires séparés (idéalement sans carte bancaire). « Je provisionne un compte pour les dépenses liées aux charges fixes et je mets le reste (pour les dépenses variables) sur un compte à part ».

Surtout, insiste Héloïse, ne jamais « intégrer ses primes ou son 13e mois dans son budget quotidien. Sinon, on passe l’année à les attendre pour combler les découverts. »

Pour les situations imprévues (chauffe-eau en panne, déménagement impromptu), ayez au minimum « entre trois et six mois de revenu avant impôt ». Ce n’est qu’après qu’il est judicieux de « parler d’épargne à placer ».

« Il faut absolument la sortir du compte courant pour ne pas la confondre avec l’argent dont on dispose pour ses dépenses courantes ».

Vous pouvez miser sur les livrets reglementés afin « que cela vous rapporte un petit quelque chose ».

« À mes clients qui souhaitent être davantage contraints », Héloïse Bolle propose d’opter pour « le PEL dans un premier temps (court ou moyen terme et sans risque)(…) C’est un garde-fou qui empêche les dépenses sur un coup de cœur : il faut quelques jours pour le débloquer ».