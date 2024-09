Face à l’inflation, les retraités qui perçoivent des pensions modestes doivent aujourd’hui de plus en plus se priver. « Plus de loisirs, pas de coiffeur, l’essence sert uniquement pour les visites chez le médecin et le kinésithérapeute. Même les petits plaisirs comme le chocolat sont devenus exceptionnels », est-il souligné dans les colonnes du Pèlerin, dans leur article revenant sur les témoignages des seniors en difficulté. Pour les épauler au quotidien, ces personnes âgées peuvent compter sur de nombreuses aides financières, souvent méconnues, des potentiels bénéficiaires. On vous aide à y voir plus clair.

publicité

Ces nombreux dispositifs accessibles aux retraités, mais souvent méconnus

APL/ ALS/ ASH

Les aides au logement comme l’APL ou l’ALS peuvent, par exemple, aider à diminuer vos dépenses de logement.

Outre ces aides de la Caf, ils peuvent aussi prétendre à l’aide sociale à l’hébergement (ASH), versée par le service départemental. Comme souligné par Aide sociale, ces deux aides peuvent très bien être cumulés.

Les retraités souhaitant habiter à leur domicile peuvent, eux aussi, avoir droit, sous conditions, à des aides au logement (APL, ALS, ALF). Ces trois allocations ne sont pas cumulables entre elles.

publicité

Pour adapter son logement au vieillissement, les seniors peuvent prétendre aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les caisses de retraite, Action Logement et les collectivités territoriales.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées

Pour compléter leur pension de retraite, les retraités précaires peuvent, dès 65 ans (62 ans si incapacité permanente d’au moins 50 %), demander l’ASPA ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de leur organisme de retraite de base (Carsat, MSA).

Mais pour cela, ces seniors doivent obligatoirement vivre en France de façon stable et effective, soit plus de 9 mois par an.

En 2024, l’ex-minimum vieillesse s’élève à 1 012,02 euros brut par mois pour une personne seule jusqu’à 1 492,08 euros brut pour un couple.

Attention : si votre patrimoine net dépasse 100 000 € en métropole (150 000 € en Outre-mer), les sommes perçues au titre de l’ASPA pourront être récupérées sur votre succession.

L’allocation personnalisée d’autonomie

Les retraités de 60 ans et plus résidant à domicile ou en établissement peuvent prétendre à l’APA s’il présente une perte d’autonomie (GIR 1 à 4). L’allocation personnalisée d’autonomie peut servir à « payer tout ou partie des frais liés à leur dépendance ».

Cette aide du département n’est soumise à aucun critère de ressources. En 2024, l’APA à domicile peut atteindre jusqu’à 1 943,49 euros par mois pour les personnes en GIR 1 à 758,02 euros par mois pour les seniors classés en GIR 4.