Bonne nouvelle pour les oubliés de la prime exceptionnelle de la fonction publique versée en octobre et en novembre 2023. Ils auront finalement leur part de gâteau. Comme stipulé dans le décret publié au JO le 1er novembre dernier, ces profils, jusqu’ici mis de côté, ont finalement été rajoutés dans la boucle. La Prime de pouvoir d’achat de 300 à 800 euros bénéficiera ainsi aux agents de la fonction publique territoriale.

Ces Français éligibles à la prime de 300 à 800 euros en 2024

Seront concernés aussi bien les fonctionnaires et contractuels territoriaux, que les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements publics territoriaux.

Il faut tout de même savoir que le versement de la prime de 300 à 800 euros dépendra du bon vouloir de la collectivité ainsi que de l’établissement public territorial, après un avis du comité social.

L’intersyndicale dénonce une «conception de la fonction publique territoriale réduite à une sous-catégorie» avant de souligner que «L’inflation, qui met en difficulté l’ensemble de la population, ne fait aucune différence entre les différents versants des fonctions publiques».

«Le rôle de figuration dans lequel nous sommes placés n’est pas accepté », s’indignait l’intersyndicale dans son communiqué.

Quel montant allez-vous percevoir selon votre cas ?

La prime tient compte d’un barème comprenant 7 tranches :

Salaire net mensuel inférieur ou égal à 1 541 euros : 800 euros

Salaire net mensuel entre 1 541 et 1 779 euros : 700 euros

Salaire net mensuel entre 1 779 et 1 902 euros : 600 euros

Salaire net mensuel entre 1902 et 2 012 euros : 500 euros

Salaire net mensuel entre 2 012 et 2 107 euros : 400 euros

Salaire net mensuel entre 2 107 euros et 2 195 euros : 350 euros

Salaire net mensuel entre 2 107 euros et 2 551 euros : 300 euros.

Quelles conditions faut-il remplir pour toucher ladite prime ?

La prime sera versée dans les cas suivants :

Avoir été embauché par un employeur public avant la date du 1er janvier 2023 ;

Être employé et recevoir une rémunération d’un employeur public au 30 juin 2023 ;

Avoir un revenu brut inférieur ou égal à 39 000 euros entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (soit une moyenne de 3 250 euros bruts mensuels).

Jusqu’à quand s’effectuera le versement de la Prime de pouvoir d’achat de 300 à 800 euros ?

La majeure partie des fonctionnaires (professeurs et enseignants (maternelle, primaire, collège, lycée et agrégés dans le public), AESH, agents travaillant dans les préfectures, ministères et prisons, le personnel employé dans les hôpitaux publics et militaires) ont déjà touché cette aide au pouvoir d’achat en octobre et novembre 2023.

Pour les agents de la fonction publique territoriale, « le versement pourra être effectué en plusieurs fractions d’ici le 30 juin 2024″, relaie le site centrepresseaveyron.fr.