Ces dons en associations permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75% du versement jusqu’à 1 000€

Pour ces associations, le plafond de dons profitant de cette réduction d’impôt de 75% reste à 1 000€ (750€ de réduction maximum) jusqu’en 2026 ! Explications.

Une générosité qui est saisonnière…

Force est de constater que la générosité des Français est un phénomène saisonnier, observe France Générosités dans son baromètre annuel. « 41% des dons en valeur sont réalisés sur les 3 derniers mois de l’année », est-il précisé.

« Cette période, située entre la fin novembre et le mois de décembre, est fondamentale pour nous, car c’est à ce moment que nous récoltons environ 50 % de nos ressources liées aux particuliers », souligne auprès du JDD, Jean-Michel Richard, secrétaire général des Restos du Cœur.

« Au moins 40 % de la collecte annuelle des acteurs associatifs se déroule à l’approche de Noël, abonde Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, première fondation philanthropique française. C’est une période propice aux dons, les Français ont envie d’être solidaires avec les personnes les plus précaires et les personnes seules, pour qui les fêtes de fin d’année accentuent ce sentiment de solitude. »

23% des dons de l’ensemble de l’année se concentrent sur ce seul mois décembre, confirme France Générosités. « En France, c’est environ 9 milliards d’euros, dont 5 qui proviennent de près de 5 millions de foyers de particuliers et 3,5 milliards de 120 000 entreprises », détaille Axelle Davezac.

« L’action sociale et l’aide aux personnes vulnérables sont les premières causes qui mobilisent les Français, suivies de la santé, de la recherche, de la culture puis de l’environnement », révèle la directrice générale.

« C’est le moment idéal pour cette générosité »

« Chaque année (en décembre, NDLR), confient Anne et Jean, donateurs réguliers et parents de deux jeunes enfants, nous choisissons avec eux une association. C’est un geste qui a du sens et qui permet d’agir concrètement… ».

En outre, continue également Jean-Michel Richard, « cela n’enlève rien à la beauté de l’acte, mais cette générosité s’accélère aussi parce que beaucoup veulent bénéficier de la réduction d’impôt en effectuant ces dons déductibles avant le 31 décembre. C’est le moment idéal pour transmettre des valeurs de solidarité à nos enfants.»

Ces dons en associations permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75% du versement jusqu’à 1 000€

Pour bénéficier de « la réduction d’impôt de 75 % pour un don d’un montant inférieur ou égal à 1 000€ », il faut donner à des organismes d’aide aux personnes en difficulté (Restos du cœur, Secours catholique, Croix-Rouge, Médecins sans frontières (MSF), Handicap international, la Fondation Abbé Pierre, les Apprentis d’Auteuil, etc.)

Il s’agit particulièrement « des associations situées en France qui assurent la fourniture gratuite de repas ou de soins médicaux ou qui favorisent le logement de personnes en difficulté, en France et à l’étranger », peut-on lire sur le site du Ministère de l’Économie.

« La fraction au-delà de 1 000 euros ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant donné. Cette réduction d’impôt ne peut être supérieure à 20 % du revenu imposable ».