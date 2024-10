Lorsqu’on parle de pouvoir d’achat, nous faisons allusion « à la différence entre l’évolution des revenus des ménages et l’évolution des prix », résume le site du Ministère de l’Économie. « Si la hausse des revenus est supérieure à celle des prix, le pouvoir d’achat augmente. Dans le cas contraire, il diminue », est-il précisé. S’il y a une chose dont peut au moins se réjouir le gouvernement, c’est bien du ralentissement de l’inflation. Elle est tombée à 1,2 % sur un an en septembre, d’après l’estimation provisoire de l’Insee. « Un niveau qu’elle n’avait plus connu depuis le printemps 2021 », peut-on lire dans les colonnes du journal économique Les Echos. Focus sur ces bonnes nouvelles concernant votre budget.

Ces bonnes nouvelles pour le pouvoir d’achat des Français

Augmentation de la pension des 850 000 retraités modestes

Les retraités ayant eu une carrière complète et percevant des petites pensions vont gagner en pouvoir d’achat, dont notamment les 850 000 assurés qui touchent une retraite de base « ne dépassant pas 847,57 € par mois».

Ils ont été revalorisés en moyenne de 50,94 € par mois depuis le versement de leur retraite du mois de septembre (versé le 9 octobre 2024, NDLR).

Le 25 septembre, ces mêmes personnes ont également reçu un gros virement de 600 euros en moyenne au titre d’un « rattrapage des sommes dues depuis un an, date de l’entrée en vigueur de la réforme », peut-on lire dans le site du Service Public.

« La réforme des retraites de 2023 prévoit une augmentation de la retraite minimale, pour atteindre 85 % du Smic net, prise en compte automatiquement dans le calcul de votre retraite« , explique le site officiel de l’administration française.

Le versement de cette hausse de la retraite minimale s’est effectué en deux temps. « Environ 600 000 retraités du régime général ont déjà bénéficié de la revalorisation de leur pension en septembre 2023« , précise l’Assurance vieillesse.

Réjouissante nouvelle pour les futurs retraités

Bonne nouvelle pour les futurs retraités aux petites pensions. « Le Smic sera réévalué de 2% le 1ᵉʳ novembre prochain », rapporte tf1info, comme annoncé par le Premier ministre Michel Barnier.

Cette revalorisation, souligne la Caisse nationale de l’assurance vieillesse à tf1info, ne s’appliquera pas aux retraités actuels.

« Le Mico intervient lors du calcul du montant de retraite, il est donc intégré à la retraite et évolue comme elle. Il n’y a donc pas d’effet sur les retraites avec une date d’effet antérieure à ce nouveau barème du Mico. »

« Pas de report de la revalorisation » pour les prestations sociales

Les prestations sociales vont augmenter en avril 2025. C’est le cas de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), de la Prime d’activité, du RSA ainsi que des minima vieillesse.

Il n’y a « pas de report de la revalorisation« , contrairement aux pensions de retraite de base.

Une baisse du tarif réglementé de l’électricité (TRV)

Une baisse du tarif réglementé de l’électricité, mais augmentation d’une taxe. Au final, de combien aura-t-on réellement droit ?

« Les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse de 9% du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février », précise le projet de loi de finances.

Néanmoins, il y a une nouvelle moins bonne : la TICFE va grimper. Les foyers qui ont souscrit à une offre de marché verront leurs factures augmenter en 2025.

Le montant exact de la hausse ne sera connu qu’en décembre selon l’évolution des prix de l’électricité.