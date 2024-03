Retraités, voici les meilleures banques en ligne avec lesquelles vous pourrez espérer faire des économies, les frais y sont moindres.

Les besoins bancaires des retraités.

Après avoir vu les banques les moins chères pour les employés, passons désormais en revue les meilleures banques en ligne pour seniors. Comme révélé par le comparatif des banques du site MoneyVox, la banque la moins chère reste les banques en ligne !

Tout comme les étudiants ou les fonctionnaires, les retraités ont des besoins bancaires spécifiques, malgré leur départ du monde professionnel.

Bien que les seniors soient souvent fidèles aux banques traditionnelles, il est important de noter que les banques en ligne s’avèrent plus intéressantes, surtout pour ceux cherchant à minimiser leurs frais.

Il est courant, durant le passage à la retraite, de faire face à une baisse de revenus. En cela, les banques en ligne constituent une bonne option.

Et pour cause : « Elles ont des tarifs compétitifs, avec des conseillers disponibles » et des gammes de produits comparables à celles des banques traditionnelles. Sans compter « des offres de crédit et un large éventail de produits d’épargne. », souligne lecomparatif.com.

Ces banques en ligne qui facturent le moins de frais pour les retraités en 2023

Les meilleures banques en ligne pour les seniors et retraités à faibles revenus sont surtout Hello Bank et Monabanq.

Hello Bank

La première est une filiale de BNP Paribas qui propose une offre avec une carte bancaire gratuite (Visa classic ou Visa Premier).

Pas de frais de tenue de compte même hors zone euro. La formule permet également de profiter de paiements gratuits à l’étranger.

Le service est entièrement digitalisé, mais un conseiller est disponible par téléphone. De plus, en tant que client Hello Bank, vous pouvez déposer des espèces ou des chèques en agence BNP Paribas, ce qui est un avantage unique parmi les banques en ligne pour retraités.

Pour profiter d’une carte bancaire gratuite, vous devrez avoir une retraite mensuelle de 1000 euros nets minimum.

Monabanq

Monabanq, filiale du Crédit Mutuel, tire également son épingle du jeu. N’importe quel Français (à condition de ne pas être interdit bancaire) peut y souscrire étant donné que cette banque en ligne ne requiert aucun revenu minimum.

Des frais annuels de seulement 24 euros sont appliqués, soit 2 euros par mois, pour la gestion de compte, la carte bancaire et d’autres services. En outre, vous pouvez déposer des chèques ou des espèces dans les agences CIC. Le service client est également salué pour sa qualité, un atout précieux pour votre tranquillité d’esprit.

Sachant qu’il n’existe pas d’établissements destinés exclusivement aux retraités, choisissez la vôtre en fonction de votre profil et de vos besoins.