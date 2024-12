Vous êtes retraité et souhaitez réaliser un projet ? Découvrez le prêt sans mensualités pour seniors comme solution de financement. Explications.

Crédit immobilier : la dure réalité dont fait l’objet les retraités…

Il est généralement plus difficile d’obtenir un prêt arrivé à un certain âge compte tenu que « le passage à la retraite est un moment où les revenus baissent(…) Les retraités ne cochent jamais les cases», explique le directeur général de l’entreprise, Alexis Rouëssé, auprès de BFM Business.

Si les « banques proposent des prêts en fonction des revenus », une entreprise se propose de casser les codes. Mais cette nouveauté ne bénéficie qu’aux retraités propriétaires d’un bien immobilier.

« Les emprunteurs restent propriétaires de leur bien immobilier tout en accédant aux fonds nécessaires, ce qui leur permet de continuer à vivre dans leur maison sans contrainte. », peut-on lire sur arrago.fr.

Ce prêt révolutionnaire permet aux seniors de se passer de mensualités

Grâce à cet emprunt, les seniors peuvent prétendre à un prêt oscillant entre « 20 à 60% de la valeur du bien ». Son principal atout est de permettre d’obtenir « un crédit sans rembourser de mensualités ». Cette entreprise n’est autre qu’Arrago. Pour y prétendre, il faut être âgé de plus de 60 ans.

L’absence de remboursements mensuels permet à ces seniors d’«aider leurs enfants à constituer un apport pour acheter un bien immobilier à leur tour, car aujourd’hui on hérite de plus en plus tard», ajoute Alexis Rouëssé.

Modalités de remboursement de ce type de crédit immobilier

Il est possible de rembourser le crédit «n‘importe quand !», souligne l’entreprise. Les retraités ont le choix de le faire d’un seul coup (lors de la vente du bien immobilier) ou en partie de façon progressive. En cas d’éventuels décès, les héritiers peuvent rembourser « en vendant le bien ou avec d’autres fonds », indique le magazine Capital.

Seul hic : le taux d’intérêt de ce prêt est assez élevé. Il peut atteindre 6%. Et comme il n’y a pas de mensualité, les intérêts s’accumulent et sont calculés sur le capital initial augmenté des intérêts des années précédentes (sauf si remboursement partiel ), rapporte BFM.

L’exemple type de cette retraitée de 67 ans

Une retraitée de 67 ans propriétaire d’un appartement estimé à 600 000 € peut emprunter 140 000 €. À ses 90 ans, la somme empruntée ainsi que les intérêts seront déduits de la valeur de la propriété, illustre Arrago.

L’entreprise, pariant sur une augmentation des prix de l’immobilier, évalue à 300 000 € la somme qui sera transmise à sa succession. Arrago a déjà accordé plus de 300 prêts, pour un encours global de 42 millions d’euros.