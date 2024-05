Un document crucial de votre banque va arriver dans les boîtes aux lettres, prêtez-y attention ! Il peut entraîner un contrôle fiscal ! On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Ce nouveau courrier de votre banque est crucial pour éviter un contrôle fiscal

Toutes les banques sont concernées. Ce courrier s’adresse spécifiquement aux épargnants titulaires des livrets d’épargne, des PER (ou plan épargne retraite), des PEL (ou plan épargne logement) ou d’autres placements financiers du genre (investissements en bourse, etc…). Jetez-y un coup d’œil pour vous éviter un contrôle fiscal.

L’administration fiscale scrute de près tous les produits d’épargne et placements financiers. Elle passe au peigne fin toutes les sommes qui y sont placées, dont notamment les intérêts produits.

À quoi vous sert réellement ce document ?

Ce courrier avec comme nom de code IFU doit parvenir à cette période où des millions de contribuables s’apprêtent à faire leur corvée printanière.

publicité

Ce document fiscal envoyé par votre banque est indispensable pour une déclaration d’impôt correcte.

Il vous aide également à vérifier que les montants préremplis par l’administration fiscale sont bien exacts, particulièrement ceux reportés à la case 2TR, correspondant aux intérêts et produits de placement à revenu fixe (livrets fiscalisés, PEL…).

Cet « imprimé fiscal unique » résume « l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers imposables qui vous ont été versés l’année dernière, dont les intérêts de vos livrets bancaires« , rappelle le site MoneyVox.

Quid des contribuables multibancarisés ?

Si vous avez dispatché vos placements un peu partout, vous recevrez automatiquement « plusieurs IFU, un par établissement« . Rassurez-vous, vous n’avez pas à demander ce ou ces documents, selon que vous êtes multibancarisés.

Si par mégarde, vous n’avez pas reçu votre ou vos IFU, pas de panique. Il est possible de le (ou les) retrouver dans votre espace client en ligne.

Qui sont concernés par l’IFU ?

Sont concernés, les « titulaires en 2023 d’au moins un produit de placement » qui vous a permis de rapporter des intérêts ou des dividendes.

« C’est le cas des livrets – hors Livret A, Livret de développement durable et solidaire et autres livrets d’épargne réglementée non-imposables -, des comptes à terme (CAT), des obligations, des parts de fonds d’investissement, un plan d’épargne retraite (PER), des parts sociales, ou encore des actions logées ou non dans un Plan d’épargne en actions (PEA) ou un compte-titres« , énumère le site spécialisé.

Il en va de même pour les PEL ouverts depuis 2018, ou ouvert plus de 12 ans auparavant. Étant imposables, ils seront mentionnés dans l’imprimé fiscal. Idem pour les intérêts issus des Compte épargne logement (CEL) ouverts à partir de 2018.

L’IFU facilite la distinction entre les contrats d’assurance vie ouverts plus de 8 ans de ceux qui n’ont pas atteint leur maturité fiscale grâce à sa rubrique « produits des contrats d’assurance vie et produits assimilés ».