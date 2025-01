Tout senior peut avoir droit à ce montant minimum que peut toucher tout retraité, même sans avoir forcément cotisé. On vous explique.

publicité

Ce montant minimum que peut toucher tout retraité, même sans avoir cotisé

Par souci de solidarité pour les faibles retraites, « les régimes de retraite de base prévoient le minimum contributif pour les salariés (du privé (affiliés au régime général), salariés agricoles (affiliés au MSA)) et les indépendants (artisans, commerçants et industriels (SSI) ainsi que le minimum garanti pour les fonctionnaires », précise le site La Retraite en clair.

Minimum contributif

Pour y avoir droit, vous devez remplir les conditions d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire « avoir atteint l’âge minimal de la retraite et avoir validé le nombre requis de trimestres ou avoir atteint ou dépassé l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) ».

En 2024, ce minimum contributif s’élève à « 746,71 € pour une carrière complète de salarié et d’indépendant (hors libéral) et de 892,49 € lorsqu’il est majoré ». Et attention, il ne peut pas amener la retraite totale (base + complémentaire) à plus de 1 367,51 € ».

publicité

Minimum garanti

Pour les fonctionnaires touchant des maigres pensions, il y a ce qu’on appelle minimum garanti ou« montant plancher » de la retraite de base, explique le site spécialisé.

Ce montant minimum que peut toucher tout retraité fonctionnaire, même sans avoir cotisé, ne peut également « pas permettre de porter la somme totale des pensions de retraite au-dessus de 1 248,33 € en 2024 pour 40 ans de service ».

Au moindre « dépassement, celui-ci est réduit en proportion ». Pour profiter du minimum garanti, vous devez au moment de prendre votre retraite « avoir validé le nombre de trimestres d’assurance requis pour une retraite à taux plein ».

En même temps, vous devez aussi « avoir atteint la limite d’âge » ainsi que « l’âge d’annulation de la décote ». Il faut, par ailleurs, « être admis à la retraite pour invalidité d’origine professionnelle ou non professionnelle» et pouvoir jouir de « la retraite anticipée en tant que parent d’un enfant invalide, handicapé à 80 % ou atteint d’une infirmité ou maladie incurable ».

Allocation de solidarité aux personnes âgées

En cas de carrière plus courte, le minimum contributif et le minimum garanti sont diminués. Il y a aussi l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ex- «minimum vieillesse». Cette prestation est versée aux retraités à faibles ressources. Son montant s’élève aujourd’hui à 1 034,28 € par mois pour les retraités célibataires et à 1 605,73 € par mois pour les couples.

Le plafond de ressources annuelles à ne pas excéder pour bénéficier de l’Aspa en 2025 s’établit à « 12 411,44 € pour une personne seule et à 19 268,80 € pour un couple ».