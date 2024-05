Que vous soyez en CDI, en entreprise ou en free-lance… Ce métier garantit d’être rémunéré à 3125 euros brut mensuels dès les premières années. En plus, il est encore en pénurie en France. De quoi s’agit-il ? On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Ce métier est payé 3125 € par mois dès les premières années, il est très recherché en France

Vous en avez peut-être les compétences ? Qui sait ? Il est question d’un métier du digital.

Il comptabilise jusque-là, « une croissance de 20% » chaque année. Pas moins de 166.300 offres d’emploi ont d’ores et déjà été publiées l’année dernière. On parle du métier de développeur informatique.

Quel est leur mission ?

En quoi consiste leur travail ? En gros, « de développer des applications web ». D’autres se concentrent par contre, sur les services backend, assurant le stockage, la récupération et la gestion des données au sein des systèmes logiciels.

publicité

Ils peuvent aussi travailler sur le développement d’applications mobiles pour Smartphones et tablettes, tout comme le développement d’applications desktop.

Enfin, les développeurs ayant des compétences en intelligence artificielle (IA), machine learning et science des données sont de plus en plus recherchés.

Les opportunités professionnelles se concentrent dans trois bassins de l’emploi

Selon Randstad et Golden Bees, « pas moins de 166.300 offres d’emploi » ont été publiées durant la période qui s’étale du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, selon Figaro Emploi.

Ces offres ont été pour la plupart publiées en CDI – soit 127.119 offres, quelque 10 000 offres en alternance et enfin 6975 offres en stage.

Ces opportunités professionnelles se regroupent principalement dans trois bassins de l’emploi : 50.000 d’entre elles dans la métropole du Grand Paris. Vinet ensuite la région lyonnaise, elle-même talonnée par Toulouse.

« Une part non négligeable d’entre elles, précise Le Figaro Emploi, ne verront jamais le jour sur les sites d’offres d’emplois classiques, elles resteront confidentielles… »… Sur 2023, ce marché invisible représente 16% au niveau national.

On parle ici « d’opportunités professionnelles qui passent par le bouche-à-oreille », via des candidatures spontanées ou encore grâce à des cooptations.

« Le marché invisible de l’emploi augmente d’année en année »

Force est de constater que « la marque employeur d’une entreprise se suffit à elle-même pour procéder au recrutement« .

Il y a aussi le rôle des employés ambassadeurs – qui se muent en recruteurs afin d’attirer les talents… « Le poids du marché invisible de l’emploi augmente d’année en année ».

La preuve : il ne correspondait « que » 41% des opportunités professionnelles en 2020… En près de trois ans, il a atteint 53% des offres d’emploi, ce qui est plutôt énorme !