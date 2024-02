Ce Français est le plus riche de Suisse, ses produits sont vendus dans le monde entier mais personne ne connaît son nom

L’homme le plus riche de Suisse est Français, tout le monde achète ses produits mais il demeure méconnu du grand public. Décryptage.

Comme dévoilé dans le classement du magazine Bilan parue en novembre dernier, « le Français Gérard Wertheimer, copropriétaire avec son frère de la maison de luxe Chanel, se hisse en tête des plus grosses fortunes de Suisse », relaie tf1info.

Comme à l’accoutumée, le magazine Bilan révèle annuellement le classement des 300 plus riches du pays. Avec une fortune estimée entre 41 et 42 milliards de francs suisses, « quasiment le même montant converti en euros », Gérard Wertheimer devance ainsi les héritiers de l’empire Ikea, les frères Kamprad, qui ont récemment transféré le contrôle de la fondation Ingka.

Ce milliardaire qui réside à Genève est derrière l’iconique marque Chanel, célèbre pour ses parfums, vêtements, accessoires et produits de beauté. Son omniprésence dans plusieurs segments du luxe explique pourquoi presque tout le monde a d’ores et déjà acheté ou reçu un produit Chanel.

Un petit historique s’impose.

Avec son frère Alain, Gérard Wertheimer sont les petits-fils Pierre Wertheimer, membre d’une famille juive alsacienne. En 1924, Pierre et son frère Paul Wertheimer ont fondé la Société des Parfums Chanel en collaboration avec Gabrielle « Coco » Chanel, créatrice du célèbre parfum N° 5 en 1921.

Possédant déjà les usines et un réseau de distribution mondial grâce à leur entreprise Bourjois, spécialisée dans le maquillage, les frères Wertheimer s’associent également avec Théophile Bader, propriétaire des Galeries Lafayette, rappelle l’édition du soir du quotidien Ouest France.

« Deux frères très discrets »

« Aujourd’hui, ces deux frères, très discrets, détiennent la totalité de ce joyau du luxe français, dont les comptes sont au beau fixe et grâce auquel ils perçoivent des dividendes très élevés », souligne Challenges. Depuis février 2022, l’empire est dirigé de Londres par Leena Nair et par Alain Wertheimer en qualité de président exécutif.

Un vaste empire : de Chanel aux domaines viticoles

En plus de Chanel, Alain et Gérard Wertheimer sont aussi « propriétaires des cosmétiques Bourjois, des fusils de chasse Holland & Holland, de la marque de maillots de bain Eres, et des éditions de La Martinière« , rappelle Forbes. Sans oublier l’écurie Wertheimer.

Les deux frères possèdent par ailleurs plusieurs domaines viticoles en Gironde (à savoir le Château Rauzan-Ségla et Château Canon). Alain réside aux USA où il est né et Gérard quant à lui, préfère la Suisse.