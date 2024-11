Découvrez ce forfait idéal de Free Mobile pour les petits budgets (2€ par mois, internet illimité). La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers cet article.

Options du Forfait mobile Free à 2 euros

« Grâce au forfait mobile pas cher Free à 2 euros, vous disposez effectivement de 2 h d’appels par mois en France métropolitaine et depuis / vers l’Europe, de SMS/MMS illimités (en France et vers les DOM) et 50 Mo de data en 4G/4G+ France et 50 Mo supplémentaires en Europe« , peut-on lire sur selectra.info.

Le forfait Free à 2€ permet à ses abonnés d’ajouter des options à 0,99€ ou 4,99€ par mois pour bénéficier respectivement de 3 Go ou 20 Go de data supplémentaires et d’appels illimités.

Des options qui sont sans engagement et qui peuvent (en plus) être résiliées depuis votre espace client.

Les options Booster…

Forfait 2 € Free avec option booster Forfait de base à 2,00€/mois Forfait avec Booster à 2,99 € /mois Forfait avec Booster à 6,99 € /mois 2 h d’appels en France Appels illimités en France Appels illimités en France 50 Mo de data en France 3 Go de data en France 20 Go de data en France

Source : selectra.info

Ce forfait 2€ de Free Mobile avec internet illimité (débit limité)

Mais même si vous êtes abonnés au forfait 2€ sans booster, vous pouvez toujours surfer sur internet autant que vous voulez avec Free Mobile, sans vous soucier de votre consommation de data mobile. Le saviez-vous ?

Mais comment dites-vous sachant que ce forfait a une enveloppe de data limitée. On vous explique.

C’est possible depuis 2012. Il vous suffit d’utiliser FreeWiFi_Secure. Rappelons que le réseau Free couvre actuellement « plus de 99.5% de la population et 91.58% du territoire en 4G+ (d’après l’ARCEP) » en France.

Si donc, vous avez épuisé vos 50 Mo, vous pouvez toujours continuer à profiter d’internet. Une solution de dépannage pratique et qui plus est, gratuite.

Tous les abonnés Free Mobile peuvent profiter du FreeWiFi_Secure. La connexion se fait automatiquement, sans avoir besoin d’entrer de mot de passe.

Les abonnés Free Mobile peuvent donc surfer sur internet autant qu’ils veulent et gratuitement dans de nombreux lieux à travers la France, en se connectant automatiquement à des millions de hotspots WiFi Free avec seulement un smartphone équipé d’une carte SIM Free.

Le réseau est d’ailleurs sécurisé grâce au protocole EAP-SIM. Aucun souci de ce côté-là.

Néanmoins, retenez que « le débit est limité » à 10 Mbit/s. Vous pouvez sans problème naviguer sur internet et consulter vos e-mails sans difficulté.