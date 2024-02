Mauvaise nouvelle pour votre pouvoir d’achat ! Gare à votre carte bancaire, la disparition du logo CB pourrait vous coûter cher ! L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous explique tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs.

Si vous avez l’habitude de payer la plupart de vos achats avec votre carte bancaire, ce petit changement passé inaperçu n’est pas sans conséquence pour votre porte-monnaie. Les consommateurs ne sont pas les seuls affectés. Les vendeurs ne sont pas eux aussi, en reste.

Comme rapporté dans les colonnes du magazine Capital, la mention du logo « CB » s’efface depuis 2020, peu à peu des cartes bancaires. A la place, les émetteurs de cartes ont choisi des designs plus épurés, sans ce symbole phare.

L’objectif étant de réduire les frais de production ainsi que de mise à jour des cartes.

publicité

Cartes bancaires : la disparition du logo CB risque de vous coûter cher

Ce changement induit malheureusement une hausse des commissions pour les commerçants. Résultat : cette nouveauté pourrait finir par se répercuter sur les prix à la consommation.

En juin dernier, Dominique Schelcher, président de Système U, a même fait savoir via son compte X, qu’un tel changement «tombe mal en période d’inflation».

A chacun de vos paiements par carte bancaire, des frais sont prélevés au commerçant sur le montant de l’achat. Ces frais comprennent la commission interbancaire de paiement (CIP), les frais des réseaux (CB, VISA et Mastercard), ainsi que la commission de la banque du commerçant.

La croissance des paiements en ligne et sur mobile, qui privilégient les réseaux Visa et Mastercard, ainsi que l’émergence des néobanques et des banques en ligne indépendantes de CB, contribuent également à cette tendance.

La disparition du logo CB sur les cartes bancaires signifie qu’elles sont associées à d’autres réseaux comme VISA ou Mastercard, entraînant ainsi des frais de transaction plus élevés. C’est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, car les commerçants pourraient être amenés à augmenter leurs prix afin de compenser ces frais supplémentaires.

« 10 fois plus cher que le réseau CB »

« Les autres réseaux coûtent jusqu’à 10 fois plus cher au commerçant que le réseau CB », rappelle Dominique Schelcher.

Quelles alternatives pour y remédier ?

Certains cherchent des solutions comme la négociation de conditions avec leur banque ou la promotion des paiements en espèces, non soumis à des commissions.

Proposer des alternatives comme les paiements sans contact via des applications mobiles peut aider à limiter l’impact sur les prix.