Qu’est-ce que la Carte Avantage Senior, ce bon plan de la SNCF pour les plus de 60 ans ? Découvrez comment vous pouvez l’obtenir gratuitement. On vous aide à y voir plus clair.

Qu’est-ce que la Carte Avantage Senior ?

Bien que la Carte Avantage Senior soit payante, il existe des moyens permettant de réduire son coût, voire de l‘obtenir gratuitement dans certains cas exceptionnels. De quoi faire le bonheur des retraités adeptes du voyage et ferroviphiles.

Vendue au tarif de 49 €, la Carte Avantage Senior offre 30% de réduction sur les billets de train en 1ère comme en 2nde classe.

Elle permet en outre d’obtenir jusqu’à « 15% de réduction sur de nombreux services proposés par la SNCF » ainsi que « la possibilité d’échanger ou de se faire rembourser les billets Prem’s ».

Dans le cadre d’opérations spéciales, la SNCF propose souvent des offres promotionnelles sur ses cartes de réduction.

« Une promotion de rentrée » très attendue…

Depuis 2021, rappelle Ouest France, la compagnie ferroviaire « avait habitué ses usagers à une promotion de rentrée au cours de laquelle la carte de réduction SNCF Avantage était proposée à 29 € ( au lieu de 49 €). Mais malheureusement, « La SNCF n’a pas fait sa réduc de rentrée… » cette année.

« Il n’y a pas de promotion de la carte Avantage prévue dans le cadre des Jours Traincroyables de la rentrée », indiquait d’ailleurs le service communication de la SNCF.

Carte Senior SNCF, « un vrai bon plan pour nous, les retraités »

Pour espérer obtenir ce sésame des voyageurs de 60 ans et plus, n’hésitez pas de vous renseigner auprès des régions qui proposent des aides au transport pour les seniors.

Contactez votre conseil régional ou consultez leur site internet pour savoir si vous êtes éligibles à une éventuelle aide qui parfois suffit à couvrir le coût de la Carte Avantage Senior. C’est l’occasion de l’obtenir gratuitement.

Certaines mutuelles incluent une participation aux frais de transport dans leurs prestations. Il n’est pas rare que la Carte Avantage Senior y figure.

Grâce au programme de fidélité de la SNCF, vous pourrez échanger vos points contre une Carte avantage gratuite. C’est aussi une façon de ne pas la payer.

N’hésitez pas à profiter des offres de dernière minute exclusives aux titulaires de la carte.

Bénéficiez d’économies plus importantes sur vos trajets en TER en cumulant les réductions de la Carte Avantage Senior avec les offres spécifiques à votre région.

« Grâce à ma Carte Avantage Senior, j’ai pu visiter mes petits-enfants à Marseille tous les mois sans me ruiner ! », se réjouissait Martine, une retraitée de 68 ans.

« J’ai économisé le prix de ma carte dès mon deuxième voyage. Un vrai bon plan pour nous, les retraités ! », témoigne pour sa part, Bernard, un senior de 72 ans.