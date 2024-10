Vous ne vous servez pas assez de votre carte bancaire ? Ces 4 banques vous facturent discrètement des frais ! Explications.

Carte bancaire peu utilisée ? Ces banques vous font payer (il y en a 4)

Eh oui, certaines banques en ligne n’hésitent pas à prélever de l’argent sur votre compte si vous ne sollicitez pas assez votre carte bancaire !

Attention, les banques en ligne « sans frais mensuels » ne sont pas toujours aussi avantageuses qu’elles en ont l’air !

Certaines d’entre elles (dont 4 précisément) n’hésitent pas à prélever de l’argent sur votre compte si vous n’utilisez pas suffisamment votre carte.

Ne vous laissez pas séduire uniquement par le compte et la carte gratuits, ni par les primes de bienvenue qui y sont proposées.

Attardez-vous également « aux petites lignes lors de l’ouverture de votre compte », recommande-t-on sur Ouest France. Vous serez peut-être surpris des frais qui peuvent s’appliquer en cas d’inactivité.

Les banques en ligne gratuites peuvent sembler intéressantes, mais elles ne sont pas toujours adaptées à tous les profils. Elles peuvent vous coûter de l’argent si vous n’y prenez pas garde.

D’ailleurs, vous pourrez même être concernés par la situation si vous avez souscrit à une banque en ligne pour les besoins d’une activité professionnelle ou tout simplement pour avoir un compte secondaire.

Ces banques sont bien connues des Français en étant des poids lourds du secteur. Il y a BoursoBank, Fortuneo et Hello bank !.

« Si la carte bancaire n’est pas utilisée au moins une fois par mois, des frais sont facturés au titulaire du compte », explique le quotidien régional. Aussi simple que ça !

Cette pratique reste tout à fait légale. Cette tarification vise notamment à éviter que des consommateurs ne viennent que pour profiter de l’offre de bienvenue avant de délaisser complètement le nouveau compte en question pour leur banque d’origine.

Voici combien ça vous coûte !

À combien peuvent bien s’élever ces frais d’inactivité ? Chez BoursoBank, ils vont de 5 à 9 € mensuel pour les cartes Visa Welcome et Visa Ultim tant qu’aucun paiement par carte n’est effectué dans le mois.

Chez Hello bank !, les clients souscrits au package Hello One doivent s’acquitter de 3 € par mois si aucun retrait ou paiement par CB n’est réalisé dans le mois.

Fortuneo facture entre 3 € et 9 € par mois le non-respect de la condition d’activité pendant le mois pour ses offres MasterCard Fosfo et MasterCard Fold.

La maison-mère BNP Paribas ne facture pas de frais supplémentaires en cas d’inactivité pour les clients des offres Prime et Prime Duo, « proposées à 5 et 8 euros par mois ».