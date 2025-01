Êtes-vous concerné par les nouvelles restrictions de paiement en ligne ? De nombreux titres de presse annoncent en effet que très bientôt, des millions d’utilisateurs de carte bancaire ne pourront plus payer sur Internet. Y a-t-il matière à s’inquiéter ?

publicité

Carte bancaire : ces millions de personnes qui ne pourront bientôt plus payer sur Internet, êtes-vous concernés ?

Des millions de Français ne pourront-ils vraiment plus payer sur Internet ? La question brûlait sur toutes les lèvres, en marge de la parution en juin dernier d’un communiqué de Mastercard, l’un des deux gros émetteurs mondiaux de cartes bancaires.

Celui-ci dévoilait « son ambition de parvenir à une tokenisation complète du secteur du e-commerce en Europe d’ici la fin de la décennie». Cela signifie-t-il donc qu’il ne sera désormais plus possible pour des millions de personnes d’utiliser leur carte bancaire pour payer sur Internet ?

Qu’est-ce qui va changer avec cette évolution des règles voulue par Mastercard ?

Mastercard cherche à renforcer « la sécurité qui encadre les paiements en ligne par carte bancaire ». Et pour cela, il entend se passer de la transmission des données sensibles lors des achats (numéro de carte, date d’expiration et cryptogramme) actuellement stockées par les sites marchands, et donc exposées aux risques au piratage.

publicité

L’objectif n’est pas de les interdire (les paiements en ligne), mais au contraire de les simplifier et de les sécuriser davantage, explique-t-on dans les colonnes du journal Le Figaro.

Fonctionnement de la tokenisation.

Voici comment ça marchera dorénavant ? Au lieu de transmettre les données de la carte, les sites utiliseraient directement un « token » (ou jeton). Il s’agit d’un identifiant unique pour chaque transaction. Mieux encore, ce code temporaire sera sans valeur une fois utilisé.

Mastercard mise sur les solutions « Click to pay » (comprendre : cliquer pour payer, NDLR). La carte, associée à un email ou un numéro de téléphone, serait directement suggérée lors de l’achat sur les sites partenaires. La validation se ferait ensuite par biométrie (reconnaissance faciale ou empreinte digitale) via le Smartphone, remplaçant les codes SMS.

Comme le veut croire Mastercard, la tâche devient encore plus simple pour les millions d’utilisateurs de carte bancaire lorsqu’ils auront à payer sur Internet.

Qu’en est-il du Visa ?

« La combinaison de la tokenisation avec Click to pay et les clés de paiement profite à l’ensemble de l’écosystème», affirme l’émetteur américain. Pas de panique donc, on pourra toujours payer par carte, mais différemment. D’ailleurs, le concurrent de Mastercard, Visa, propose des solutions du même type.