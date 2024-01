CAF : voici comment obtenir cette aide de plus de 1 000 euros que les Français ne réclament pas

Zoom sur cette aide de la CAF qui dépasse plus de 1000 euros et que beaucoup de Français ne demandent pas. Plus de détails ici.

A l’instar du RSA (revenu de solidarité active), de l’ASPA (l’allocation de solidarité aux personnes âgées) et de bien d’autres aides, ce coup de pouce octroyé par la caisse d’allocations familiales n’est pas assez demandé par les potentiels bénéficiaires.

Il est fort probable que vous n’en ayez jamais entendu parler. Il s’agit d’un prêt qui peut profiter aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires de leur résidence principale : le prêt à l’amélioration de l’habitat (Pah).

Cette aide de la Caf permet de « réaliser des travaux, de rénovation ou d’isolation thermique, dans votre résidence principale. Votre Caf peut également vous accorder ce prêt si vous êtes assistant maternel et que vous exercez votre activité professionnelle à domicile(…) Le prêt peut atteindre 80 % du montant de vos dépenses dans la limite de 1 067,14 euros. Son taux d’intérêt est de seulement 1 %« , indique le site du service public.

Le Pah est « remboursable par fractions égales, soit en 36 mensualités maximum ». Son remboursement doit débuter à partir du 6e mois qui suit son versement.

« La première moitié du prêt est versée à la signature du contrat de prêt sur présentation d’un devis. La seconde moitié du prêt est versée dans le mois qui suit la fin des travaux sur présentation des factures« , détaille le site de l’administration française.

Conditions pour toucher ce coup de pouce méconnu de la Caf.

Pour prétendre au prêt à l’amélioration de l’habitat (Pah), il faut tout d’abord résider en France ; ensuite vouloir effectuer des « travaux de rénovation et/ou d’isolation thermique dans votre résidence principale ».

En outre, il faut percevoir une prestation familiale et avoir au moins un enfant à charge.

Attention toutefois, votre éligibilité est exclue si vous bénéficiez uniquement de l’une des allocations suivantes : ALS, APL, AAH, RSA, Prime d’activité.

Les travaux d’entretien (peinture par exemple) ne donnent pas droit au Pah.

Comme précisé sur le site de la Caf, « Il n’y a pas de condition de ressources pour pouvoir bénéficier du Pah mais les prêts sont limités. Les ressources peuvent être prises en compte pour établir un ordre de priorité entre les demandeurs. »

Pour faire votre demande, connectez-vous à votre espace « Mon Compte « et télécharger le formulaire de demande. Imprimez-le avant de le compléter puis de l’envoyer à votre Caf signé et accompagné des documents justificatifs.