Découvrez combien vous allez percevoir grâce à la hausse de votre allocation adulte handicapé (AAH), cette aide octroyée par la CAF. On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Allocation aux adultes handicapés : ce qu’il faut savoir concernant cette aide de la Caf ou du MSA.

L’allocation aux adultes handicapés est une aide qui garantit aux personnes handicapées un revenu minimal d’existence afin de faire face aux dépenses de la vie courante, comme expliqué sur Mon Parcours Handicap. En fonction de votre régime, elle est soit versée par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées détermine la durée de vos droits, inscrite sur votre notification.

Le montant de l’AAH tient compte de vos ressources de l’année fiscale N-2 si vous ne gagnez pas de revenu d’activité professionnelle et que vous êtes bénéficiaire ou demandeur de l’allocation aux adultes handicapés ou admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail.

publicité

L’AAH sera attribuée pour un an minimum et ensuite être renouvelée selon la persistance de votre handicap. Si vous avez un taux de handicap d’au moins 80% et que votre état de santé n’évolue pas positivement, cette aide peut être accordée sans limitation. La MDPH se charge d’étudier vos droits.

Le montant de l’allocation aux adultes handicapés en 2024 s’élève à 971,37 euros au maximum. Les bénéficiaires sans ressources peuvent prétendre au montant AAH maximum, sinon le montant varie selon votre situation.

CAF : découvrez combien vous allez toucher grâce à l’augmentation de l’AAH

Le 1er avril, comme tous les ans, la revalorisation des minima sociaux (RSA, prime d’activité, allocations familiales…), et donc de l’Allocation adulte handicapé (AAH) se fait en fonction de l’inflation.

« En 2024, elle pourrait pour la première fois franchir la barre, symbolique, des 1 000 euros (par mois, à taux plein, pour une personne seule) ! 1 016 euros exactement » après revalorisation de 4,6%, peut-on lire sur le site handicap.fr.

« Revaloriser l’AAH au-dessus du seuil de pauvreté »

Cette augmentation concerne aussi l‘Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que l’Allocation journalière du proche aidant (AJPA).

« Beaucoup restent encore à faire pour garantir à toutes les personnes en situation de handicap un niveau de vie digne », indique le Collectif handicaps qui appelle à « revaloriser l’AAH au-dessus du seuil de pauvreté » en vue de « l’indépendance financière des personnes handicapées ».