Ce changement sur le compte CAF des bénéficiaires de l’AAH et du RSA, à prendre en compte en urgence pour continuer à toucher vos aides. Tout ce qu’il faut savoir.

La Caf propose une solution contre le piratage.

Cette nouveauté vise notamment à éviter que des « comptes (soient) visités de manière illégitime » comme ce fût le cas en février dernier.

Comme rapporté dans le communiqué de la Caf, « des personnes malveillantes se sont connectées à des comptes d’allocataires avec leurs mots de passe réels, volés et « mis à disposition » sur le « darkweb ». », relaie MoneyVox.

CAF : ce changement urgent concernant votre compte pour continuer à toucher le RSA ou l’AAH

Pour renforcer la sécurité des comptes, l’organisme annonçait, le 10 décembre dernier, « mettre en place un système de double authentification ».

« Nous mettons en place une authentification en deux étapes au moment de la connexion à l’espace personnel des allocataires, indique la Caf sur son site internet. Dorénavant, ils devront saisir un code à 6 chiffres envoyé par mail en plus de leur mot de passe habituel. », est-il précisé.

Rien de nouveau sous le soleil puisque ce dispositif est déjà largement utilisé par de nombreux services en ligne. C’est le cas par exemple si vous souhaitez accéder à votre banque en ligne ou effectuer vos achats sur internet.

Rendez-vous sur la page de connexion de votre compte, et faites entrer votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre mot de passe.

Ouvrez ensuite un nouvel onglet dans votre navigateur sans toutefois quitter le précédent. « Attention : si cette étape n’est pas respectée, le processus de connexion peut s’interrompre et il faudra recommencer depuis le début », alerte la Caisse d’Allocations familiales. Il ne vous reste plus qu’à « récupérer le code envoyé sur votre boîte mail pour vous connecter », cite MoneyVox. Et le tour est joué. Vous pourrez, comme à l’accoutumée, percevoir votre RSA ou votre AAH.

Conseils pratiques de la Caf

Dans la foulée, la prudence reste de mise. La Caf prodigue d’ailleurs des recommandations pratiques pour aider à « lutter contre le piratage et le phishing ».

Ne jamais « cliquer sur les liens, les images ou les pièces jointes » si vous n’êtes pas certain de la provenance du message par mail ou par SMS. Idem si vous notez la présence de plusieurs fautes d’orthographe.

Pour tout changement de situation, réalisez-le directement sur le site de l’organisme public, avec un lien qui débute par « https :// » et affichant un cadenas.

Ne tombez pas dans les offres alléchantes du genre « Connaissez-vous cette nouvelle aide de 300€ ? » ou à l’instar de « Il ne vous reste que quelques jours pour bénéficier de cette aide exceptionnelle ». Souvent, elles visent à dérober vos données.